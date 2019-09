Instagram como clave para impulsar pymes

Más de 1.000 millones de usuarios al mes. Un dato llamativo que confirma que Instagram está en auge. Tanto Twitter como Facebook continúan siendo unas de las redes sociales más utilizadas, pero Instagram cobra cada vez más importancia. Desde que fue lanzada en 2010, la red social, que pertenece a Facebook, no ha hecho más que crecer y cada vez lo hace con más fuerza.

No resulta extraño que las empresas de todo el mundo hayan visto en ella una herramienta de trabajo que puede suponer un empujón. Por todo ello, Andalucía Lab ha realizado este miércoles en Málaga el taller Instagram para pymes dirigido a empresarios y emprendedores del sector turístico de la provincia.

“Son más de 160 los talleres que se han convocado en toda la región andaluza con el fin de ayudar a que seamos un destino más competitivo, en Málaga concretamente son 49”, ha explicado la delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local en Málaga, Nuria Rodríguez, que también asistió al taller.

Durante el mes de septiembre, se tienen previstas una quincena de actividades formativas en la provincia sobre asuntos como la analítica web, Google Ads, email marketing, gestión de opiniones on line, estrategia digital para restaurantes o campañas para destinos.

“Va destinado a empresarios para que puedan mejorar con esta herramienta”, ha indicado Rodríguez. “Todos sabemos que a través de Instagram y las imágenes se despiertan más emociones. La mayoría de personas suele elegir un destino porque le gusta alguna imagen que ha subido alguien”, añadió.

Instagram para pymes, que dio comienzo a las 11:00 en la sede de Turismo Andaluz, ha contado con la participación de 30 profesionales del sector que se han interesado en aprender cómo sacar partido a esta red social. De hecho, se agotaron todas las plazas, por lo que la delegada anunció que se celebrarían futuras ediciones.

Esther Reinoso ha sido la encargada de impartir el taller y desvelar algunos consejos y estrategias para sacar el máximo partido a Instagram. Reinoso es consultora de marketing digital, cuenta con más de 10 años de experiencia y gestiona las cuentas de redes sociales de sus clientes. “Vamos a intentar que podáis tener nuevos recursos y funcionalidades que a lo mejor no conocéis y, sobre todo, el objetivo es que ese uso empresarial que queréis darle a Instagram vaya dirigido a conseguir nuevos clientes, nuevas oportunidades de negocio y le vamos a dar visibilidad a los negocios de la forma adecuada”, ha asegurado.

Entre los contenidos que se han tratado están cómo usar los hashtags, cómo hacer campañas publicitarias o cómo implementar una estrategia de contenidos en Instagram, entre otros. Precisamente este último punto es uno de los que más interesan a los participantes, ya que muchos de ellos, por no decir la mayoría, utilizan la red social por intuición.

“Ahora mismo no tengo pensada una estrategia de marketing para usar en Instagram, la usaré como vaya surgiendo”, contaba Omar Tarci, que quiere impulsar su empresa Spain on you. “Nunca había utilizado Instagram para mi empresa, es la primera vez que he empezado a hacer mis pinitos, pero a partir de esto espero utilizarla mucho más”, ha señalado Tarci.

El empresario tampoco la había utilizado nunca de forma personal. “No soy mucho de redes sociales la verdad”, confesaba. Es por ello que tampoco sabe utilizarla muy bien, aunque sí “las funciones básicas”. Tarci ha asistido al taller para aprender a utilizarla “para la promoción y relación con clientes, pero sobre todo promoción desde un punto de vista visual”.

Tania Duarte es dueña de Pizza Uno, una pizzería situada en Mijas pueblo. A diferencia de Tarci, ella ya tenía una cuenta profesional para su negocio en Facebook e Instagram, pero quiere mejorarla. “Ya la usaba antes pero no estaba muy bien enfocada”, ha explicado. Duarte tampoco emplea ningún tipo de estrategia en sus redes, “lo que me da la intuición de hacer”, decía.

A través de Instagram, pretende promocionar sus productos, conseguir acercarse más a sus clientes y darse a conocer: “Creo que es una buena herramienta para el negocio, sobre todo por el público al que me dirijo. Tengo una pizzería y busco a la juventud y la juventud lo que usan son las redes sociales”.