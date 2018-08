Investigan tras una denuncia una supuesta agresión sexual a una menor de 16 años

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía están investigando, tras la interposición de una denuncia, una supuesta agresión a una joven de 16 años en Málaga, según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles. La menor fue examinada en el Hospital Materno Infantil, momento en el que se activó el protocolo ante este tipo de casos, según han adelantado este viernes el diario SUR y La Opinión de Málaga. Fue la joven la que le contó a la madre de una amiga que sospechaba que habían abusado de ella.

Al parecer, la menor contó que todo comenzó la madrugada anterior, cuando se encontraba en la Feria. Según aseguró, perdió a sus amigas, a quienes no podían localizar por no tener batería su teléfono. En ese momento, vio a una conocida, que iba acompañada por un hombre, que se ofreció a ayudarla y tras calmarla le ofreció la copa que estaba tomando. Así, según SUR, la joven, se sintió mareada e indispuesta y el hombre le reveló que en la bebida iba disuelta una pastilla de MDMA, ofreciéndole subir a su casa y le dio una pastilla. Entonces, la adolescente dijo no recordar nada hasta que se despertó en ropa interior y con lesiones en los brazos. La investigación de la Policía Nacional está abierta para tratar de esclarecer lo sucedido.