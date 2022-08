Investigan dos robos con explosiones a sucursales bancarias en Málaga

La Policía Nacional investiga dos robos a sucursales de Bankinter en la capital malagueña en la madrugada de este lunes. Uno de ellos fue efectuado en la oficina ubicada en la barriada de Teatinos y otro en La Malagueta. Al parecer, en ambos casos emplearon explosivos para llevar a cabo su propósito, aunque los agentes también tratan de averiguar la técnica exacta que utilizaron.

El primero de ellos tuvo lugar sobre las 6:00 horas en la oficina bancaria situada en la plaza de La Malagueta. Apenas 20 minutos después, en calle Kandinsky, cerca de Ciudad de la Justicia y el campus universitario se produjo el segundo, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

"Me desperté con un gran estruendo, fue como una explosión. Del susto que me llevé pensaba que me quedaba en el sitio", confiesa a este periódico un vecino de Teatinos, cuyo domicilio se encuentra justo encima de la sucursal.

Y es que el estrépito no dejó indiferente a nadie, según otro de los residentes de la zona. Relata que muchos vecinos se asomaron a los balcones y consiguieron ver a "gente entrando y saliendo con bolsas de la oficina". Recuerda que "iban encapuchados y vestidos de negro", y apunta "fue muy rápido".

Ahora los agentes tratan de identificar a los presuntos ladrones, que supuestamente se dieron a la fuga en un vehículo tras los hechos. También investigan si consiguieron hacerse con su botín y, si fuese así, la cantidad sutraída.