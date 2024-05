Descartes y buenas noticias en el Málaga CF

Última sesión de entrenamientos de la semana para el Málaga CF antes de una nueva jornada de Liga. El equipo de Sergio Pellicer ha trabajado en turno matinal de este sábado en el césped del Estadio de La Rosaleda, donde mañana domingo se medirá a las 12:00 horas a la AD Mérida en la jornada 35 del Grupo 2 de Primera Federación.

La plantilla malaguista saltó al verde pasadas las once de la mañana tras una sesión de vídeo analítica introductoria. Activación y rondos en el bloque de calentamiento para remarcar a continuación los aspectos tácticos y estratégicos trabajados durante la preparación semanal.

Juanpe ha completado las tareas al mismo ritmo de sus compañeros. Por su parte, Juan Hernández y Haitam siguen inmersos en sus respectivas fases recuperatorias. Al igual que en la sesión del viernes, la representación de La Academia MCF corrió a cargo del portero Adrián Pereda, el defensa Murillo, el centrocampista Aarón Ochoa y el atacante Antoñito Cordero. El filial tiene un partido trascendente este domingo en el campo del Torre del Mar para posicionarse en el play off de ascenso a Segunda RFEF, pero en principio los tres últimos estarán a las órdenes de Pellicer.

Pellicer: "Estamos en la pelea"

Sobre si cree que son injustas las críticas, Pellicer apuntó: “La justicia y la injusticia dependen de la opinión. Creo que estamos haciendo una buena temporada. La exigencia del club es mirar lo más arriba posible. Queda lo más importante. No tenemos que reprocharnos nada, lo damos todo. Centrados en mejorar. Cuando ves que la gente no está contenta con el juego… no puedes ir contra una pared. Tenemos que mejorar. Pero estamos en la pelea. El éxito y el fracaso depende de un guarismo de un partido. Vamos a intentar ganar y luego tratar de convencer y contagia a la gente”.