Más de 200 niños del colegio Josefina Aldecoa de Rincón de la Victoria continúan sin comedor

Parecía que cinco semanas después de iniciar el curso se había solucionado el problema del comedor en el colegio Josefina Aldecoa de Rincón de la Victoria. Se anunció a las familias que el lunes 19 de octubre comenzaría el servicio que usan 214 escolares y que es fundamental para la conciliación de las familias y, en algunos casos, para que los menores con menos recursos dispongan de su menú en el centro escolar. Pero la empresa que iba a hacerse cargo del servicio renunció debido a la deuda pendiente de la anterior concesionaria, Col Servicol. Ahora los padres continúan sin respuesta ni una fecha a corto plazo que les permita planificarse.

Inés Valpuesta, presidenta del AMPA del colegio, explica que el comedor de su centro está pendiente de una adjudicación en los próximos meses, ya que el centro iba a tener cocina in situ pero el concurso quedó desierto este verano. Por tanto, la empresa de catering que entrase a trabajar ahora solo tendría unos dos meses o tres de contrato.

“La empresa Serunión, la que se iba a hacer cargo este tiempo, se puso en comunicación con la dirección del centro para decirle que si cogían el servicio tenían que asumir las deudas con la Seguridad Social de Col Servicol, y que no les compensaba porque el servicio iba a ser de poco tiempo”, comenta la presidenta del AMPA. En otros colegios, agrega, como la contratación es de cinco años, se diluye la deuda y es más fácil que accedan a estos contratos menores.

La dirección del centro se puso en contacto con la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) y con Planificación Educativa y les aseguraron que “están intentando hallar una solución” que pasa por la negociación con la nueva empresa.

“Esto es un desastre, 214 usuarios que de un día para otro nos enteramos de que seguimos sin tener servicio de comedor”, critica Valpuesta. Y subraya que “nos han puesto el aula de espera pero no soluciona el problema, ya que tienes a niños de 3 a 12 años sin comer hasta las cuatro de la tarde”.

Para los afectados por la falta de comedor, la falta de planificación está siendo un tormento. “No sabemos si vamos a estar así un mes o seis, sin una fecha no podemos organizarnos”, lamenta la presidenta del AMPA.

Algunos progenitores han pedido una reducción de jornada, otros han gastado todas las vacaciones pendientes y, sobre todo, “están tirando de abuelos, exponiéndolos al contagio, y pidiendo favores a otras familias que no son del grupo de convivencia de los alumnos, con el riesgo que eso conlleva”, indica Valpuesta.

En cuanto al nuevo concurso para hacerse cargo del comedor, se estima que estará adjudicado en enero. “He hablado con muchas empresas de catering y me dicen que no les salen las cuentas, que este tipo de licitaciones tardan al menos tres meses y todavía no ha salido publicada, me temo que nos metemos en febrero sin tener solucionado el problema”, señala la presidenta de la asociación, que se queja de la falta de información oficial.

“Entendemos que si hay una empresa a la que no le ha compensado asumir la deuda, les va a pasar a todas igual, no creemos que nadie se quede con el servicio en estas condiciones, la Junta le tiene que dar una solución administrativa”, concluye. Por ejemplo, dice, la paralización de la deuda hasta la próxima contratación.