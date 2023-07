Juan Merino: "No tenemos seguridad urbanística y queremos arrancar con el Plan General de Ojén"

El nuevo alcalde de Ojén y secretario provincial de Por Mi Pueblo, Juan Merino, ha tomado el bastón de mando del Ayuntamiento con la intención de crear el primer Plan General del municipio, con las vistas puestas en unos desarrollados basados en el ensanche del casco urbano, además de las zonas periféricas. El regidor atiende a Málaga Hoy para contar cómo ha sido el relevo de poderes en la Casa Consistorial y los principales proyectos de la legislatura tras conseguir el partido la mayoría absoluta en las elecciones municipales con 6 concejales.

-Han conseguido la mayoría absoluta con 6 concejales, ¿Esperaban estos resultados en las elecciones municipales?

-La verdad que ganar sí, todo el pueblo nos animaba, y es la primera vez que íbamos 6 fuerzas políticas, pero la mayoría absoluta iba a estar muy difícil. Al final, el voto lo decide el pueblo, y ha querido mayoritariamente que nosotros lleváramos la gestión del Ayuntamiento.

-¿Cuáles van a ser las primeras medidas que van a implementar desde el Gobierno?

-Nos hemos encontrado con que en 5 meses han agotado el 80% del presupuesto, que son 5,1 millones de euros. El capítulo de Personal, que es sagrado, son 3 millones y se lleva casi el 70%, y el resto que quedaba para las concejalías eran unos 500.000 euros. Entonces, nos faltan 6,5 meses para terminar el año y estamos viendo cómo podemos ir encajando para finalizar y hacer un presupuesto el año que viene acorde con nuestro programa y las necesidades del municipio.

-¿Cuáles van a ser los principales proyectos de la legislatura?

-No tenemos seguridad urbanística y queremos arrancar con el Plan General, que es necesario para poder desarrollar lo que el municipio necesita en temas de educación, culturales e infraestructuras. Y a partir de ahí, seguir avanzando en el programa electoral con las 37 medidas.

-¿Cuál es la situación urbanística del municipio?

-Tenemos unas normas subsidiarias del año 2002. El anterior Gobierno se puso a trabajar en un Plan General en el 2007 y lo presentó en abril de 2011 a la Junta. Ahora hemos visto que el Plan General no existía y que lo habían tumbado hace muchos años. En el 2021, después de la pandemia, nos comunicaron que había unos informes medioambientales del 2018 y que no cumplía con los requisitos.

-Sería el primer Plan General que se hace en el municipio…

-Correcto.

-¿Cómo se plantea la creación del nuevo Plan General?

-Un desarrollo sostenible, eso es principal, y para ello siempre garantizaremos los servicios hídricos y la luz, que son fundamentales para el desarrollo del pueblo. Una vez que pongamos eso sobre la mesa, nos sentaremos con la Oficina técnica de Urbanismo y tendremos que reforzar la plantilla, porque un Plan General no es fácil de hacer y queremos intentar sacarlo en estos primeros 4 años.

-¿Qué tipo de desarrollos se quieren impulsar?

-Los desarrollos que hay con las normas subsidiarias se han hecho en sectores diseminados, fuera del municipio, como Palo Alto, La Mairena o la zona norte. Nosotros también queremos que se vaya ensanchando el casco urbano, aparte de que crezcan las zonas periféricas de Ojén, pero que también crezca el pueblo.

-Otro de los aspectos de la campaña era crear un centro logístico, ¿En qué consiste el proyecto?

-Se está trabajando en hacer un polígono en la entrada sur del pueblo, en la salida de Marbella en La Mina, porque ahí está el suelo industrial. Entonces, en vez de convertirlo en naves y en chimeneas, se puede hacer como un Plaza Mayor, un centro logístico como tiene Monda, Alhaurín de la Torre o el puerto seco de Antequera, en el cual haya empresas de volumen a nivel mundial como Google, Apple, Burger King o Adidas, pero que va a tener otro impacto visual.

-¿Y el parque fluvial?

-Antiguamente teníamos una batidora para mover las aguas fecales del pueblo y se alcanzó un acuerdo con Acosol para conectar un colector desde Ojén hasta Marbella en la zona de Río Real, y se conectaron todas las aguas residuales. Queremos aprovechar esa tubería y hacer un parque fluvial por el recorrido del Arroyo de Almadán con sus caminos de tierra, sus bancos y sus árboles, y sobre todo, sería una continuación de la gran senda a nivel provincial.

-¿Y cómo se plantea garantizar el suministro de agua?

-Hay unos estudios de los años 90 en la zona de Pula, donde se hicieron unas perforaciones y varios pozos en el pueblo, y éste era el que tenía más caudal. Sería canalizar ese agua con una tubería desde Pula, con un trayecto de unos 5 kilómetros. El proyecto lleva 20 años en el cajón y queremos recuperarlo, más cuando se está construyendo la urbanización Palo Alto, que la idea era traer el agua en la primera fase de Marbella y en la segunda de Palo Alto a Ojén, pero empezaron la casa por el tejado.

-¿Cómo se han encontrado el Ayuntamiento tras más de 40 años de gobiernos del PSOE?

-Hemos entrado los concejales y no tenemos líneas telefónicas. Se han llevado los terminales y los números, así como las claves para acceder a los ordenadores. Estamos intentando cambiar las claves y activar los correos, tenemos que crearlos para que no sientan las administraciones y los vecinos que hemos llegado y nos hemos asilado. No ha habido un traspaso de poderes. No hay wifi y no hay clave del servidor para los registros.

-¿Y en cuanto a personal?

-El tesorero del Ayuntamiento se jubiló hace 4 años, y no se ha cubierto el puesto de Tesorería, lo hace un administrativo. Hace dos semanas se jubiló con 67 años la secretaria. Tampoco hay interventor, la interventora el año pasado pidió la excedencia al Ayuntamiento de Álora. Entonces, tenemos un interventor accidental, que es el jefe de la Policía Local.

-¿Van a sacar las plazas?

-Sí.

-En clave provincial, Por Mi Pueblo ha conseguido 4 alcaldías en la provincia, ¿A qué achacáis el éxito?

-El proyecto de Por Mi Pueblo le sienta bien a la provincia de Málaga, aquí no se trata ni de derecha ni de izquierda, es mirar y pensar por tu pueblo, y buscar las mejores soluciones. De una Alcaldía hemos pasado a 4, Benamocarra, Cómpeta, Iguálela y Ojén, y de 23 concejales hemos pasado a 37. Al final, el vecino de a pie cuando llegan las elecciones regionales, nacionales o europeas vota más a la marca, y en las municipales a las personas.

-Una de las candidaturas más polémicas ha sido la de Mijas, con la expulsión de Juan Carlos Maldonado, ¿Qué ha pasado para expulsarlo del partido?

-En el caso de Juan Carlos, confiamos en él cuando vino a buscarnos para entrar dentro del proyecto de Por Mi Pueblo, siempre hubo buena relación y sintonía. Fue él quien propuso desde el minuto uno pactar con el PP, y que Ciudadanos (Cs) no podía estar dentro de la ecuación, y es lo que trasladamos al candidato del PP a nivel local, Ángel Nozal. A los 10 días cambiaron las tornas, y con una llamada telefónica el viernes 9, a las 13:30 horas, me comunica como secretario provincial que ya estaba todo hecho y que va salir el anuncio en prensa. Había pactado con el PSOE y con Cs, entonces dejó fuera de juego a la dirección provincial, y la verdad es que nos sentimos un poco traicionados. Nosotros pensamos que tenemos que estar coordinados a nivel provincial y tener comunicación, y sobre todo, lealtad a la hora de tomar estas decisiones. Él puede decidir, pero por lo menos que lo comunique, nos enteramos por la prensa de los cambios que había hecho, y por eso ha sido el sentir de la expulsión del partido y de las siglas.

-En el Pleno de investidura, Maldonado dio a entender que el PP y Por Mi Pueblo estaban aliados por amistades personales…

-No me consta, de hecho no hemos tenido más contactos ni más llamadas. -

-También denunció presiones, ¿Qué hay de cierto?

-No me consta ninguna presión.