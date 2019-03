La Junta y la Diputación acuerdan la cesión del suelo del Civil para el tercer hospital de Málaga

El camino que debe permitir ver levantado en los suelos del Civil en no menos de un lustro el tercer hospital de Málaga capital empieza su particular singladura. El acuerdo institucional suscrito este viernes por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, para formalizar la cesión de los algo más de 48.600 metros cuadrados del terreno preciso da el pistoletazo de salida para una infraestructura largamente reclamada por la sociedad malagueña, pero a la que aún restan años antes de ser una realidad.

La rúbrica del documento, no obstante, no supone de facto la entrega inmediata de la parcela del aparcamiento. Antes de alcanzar ese hito, la institución supramunicipal deberá realizar trámites internos y llevar al Pleno el asunto para su aprobación. Un proceso que, según Salado, podría demorarse no menos de un mes. Será en este momento cuando la Junta estará en disposición de receptionar la parcela.

La cuestión no es baladí, por cuanto de la celeridad con que se produzcan estos pasos dependerá muy mucho la posibilidad cierta de que el nuevo presupuesto en el que está trabajando la Administración regional para 2019 ya incluya alguna partida con la que activar la contratación de los estudios necesarios y la redacción del proyecto de ejecución del hospital. Por más que el compromiso verbalizado en las últimas semanas era claro en este sentido, la cuestión queda ahora en duda.

Un proyecto estimado en cerca de 230 millones de euros El proyecto futuro toma como base el plan funcional diseñado por el amplio grupo de expertos al que se encargó meses atrás la tarea de determinar qué hospital necesitaba Málaga y en qué emplazamiento debía ir. Conforme a ese documento, la previsión es que lo que se levante en la trasera del Civil sea un edificio con 162.000 metros cuadrados construidos, distribuidos en once áreas funcionales. Dentro del mismo se proyectarán 816 habitaciones de uso individual, 213 consultas de especialidades, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un servicio de Urgencias, 52 quirófanos, una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, diferentes hospitales de día (quirúrgico, médico polivalente, oncohematológico y de diabetes). A esto se sumarán áreas de hemodinámica, salud mental, rehabilitación, radioterapia, radioagnóstico, laboratorios, medicina nuclear y anatomía patológica, entre otros. Y todo ello con una inversión estimada de unos 230 millones de euros.

Un interrogante alimentado por el propio titular de Salud cuando en su intervención en el acto no dio por segura la consignación de la que sí habló tiempo atrás. "Cuando tengamos todos los trámites para meter a la mayor brevedad posible el dinero para licitar el proyecto", ha dicho, apuntando como opciones el presupuesto ahora en gestación, que podría estar listo a finales de mayo, o directamente las cuentas de 2020, incidiendo en que es imposible dar paso alguno hasta que "el terreno esté en nuestras manos".

"Esperamos que a la mayor brevedad posible haya un edifico con más de 800 camas que dé repuesta a las necesidades sanitarias de todos los malagueños; espero que de aquí a muy poco se vea la primera piedra, ladrillo", ha expresado Aguirre, confirmando la voluntad cierta del Gobierno andaluz por desarrollar la actuación. Aunque cualquier previsión temporal obliga a elevar la mirada a varios años antes de que la edificación sea una realidad. La actuación toma como punto de partida el plan funcional ya redactado.

En la propia nota informativa facilitada tras el acto por la Junta se alude de manera precisa "a la voluntad" de que las cuentas de 2019 incluyan las partidas para contratar los estudios y el proyecto de obra y edificación y la dirección facultativa de la misma. Actuaciones que, tomando como referencia lo señalado hace algunas semanas por el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, puede suponer unos 16 millones de euros. A esta primera pretensión se suma "la intención" de dar comienzo a las obras del tercer hospital durante el año 2020.

Francisco Salado, presidente de la Diputación provincial de Málaga "Es un paso de gigante para que Málaga tenga su ansiado tercer hospital; ya no hay marcha atrás"

El valor simbólico del acto ha quedado plasmado en los discursos de los firmantes del acuerdo, que han elevado a "histórico" el paso dado. "Es un paso de gigante para que Málaga tenga su ansiado tercer hospital", ha expresado el presidente de la Diputación, para quien con esta firma "ya no hay marcha atrás". Salado ha aludido a los años transcurridos en los que las promesas relacionadas con este equipamiento sanitario "no se cumplían", asunto al que también ha aludido el alcalde, Francisco de la Torre, cuando ha hecho referencia al macrohospital puesto sobre la mesa por la Junta en el año 2007 y que quedó en aguas de borrajas.

Para el presidente provincial, la ejecución de este hospital debe permitir dar respuesta al "déficit" que padece la provincia en lo que a instalaciones hospitalarias se refiere, encontrándose "a la cola de la estadística". En su referencia al anterior Gobierno andaluz, ha aludido a que Diputación ha estado esperando casi dos años para ceder el edificio de la antigua Escuela de Enfermería para la creación de un gran Banco de Ojos, "pero lamentablemente dejó caducar nuestro ofrecimiento".

Jesús Aguirre, consejero de Salud "Estamos todos sumando en beneficio de la salud de los malagueños; es una necesidad imperiosa para Málaga"

El consejero de Salud, por su parte, ha enfatizado que la firma de este viernes constata la "suma de voluntades entre diferentes estamentos; estamos todos sumando en beneficio de la salud de los malagueños". Con el nuevo hospital en la parcela del Civil, a su juicio, se va a solventar "el déficit de continentes" que existe en la provincia. "Es una necesidad imperiosa para Málaga", ha apostillado, confiando en que los pasos que restan antes del arranque real del proyecto se den "a la mayor brevedad posible".

De la misma satisfacción ha dado muestra el alcalde de Málaga. "Necesitamos un proyecto que se haga realidad en no muchos años para ponernos al nivel de otras provincias", ha dicho en su intervención, apuntando que se tratará de una obra que requerirá al menos de tres o cuatro años. "Pero lo importante es hacerlo bien; que sea un proyecto del que nos sintamos orgullosos todos", ha enfatizado.

La firma del acuerdo se produce con cierta demora, ya que fue en octubre cuando el Pleno de la Diputación dio luz verde a la cesión de la parcela. Sin embargo, ese paso nunca fue ratificado con la firma del necesario convenio entre las dos instituciones. A finales del ejercicio, la institución provincial esgrimió que el documento no podía rubricarse con un gobierno en funciones y la Consejería de Salud arguyó que sin la entrega de los terrenos no era posible activar el concurso para redactar el proyecto de ejecución. Ahora, esos escollos han quedado anulados.