La Junta eleva a unos 150 millones el coste de llevar el Metro al Civil

Cinco años y medio después, sin que se haya movido una sola piedra, la Junta de Andalucía desanda el camino para regresar a la casilla de salida, al inicio de un camino que deberá culminar en no menos de seis o siete años con el Metro junto al Hospital Civil. Aunque soterrado. La determinación de que sea en el aparcamiento de este equipamiento sanitario donde se levante el tercer hospital de la capital de la Costa del Sol se arguye como elemento decisivo para recuperar el trazado meses atrás relegado en favor de la prolongación al PTA.

Ahora, la Consejería de Fomento asume el reto de activar el diseño de un ramal íntegramente subterráneo, que desde la estación Guadalmedina discurra, previsiblemente por Eugenio Gross y Blas de Lezo. Los costes, según ha dado a conocer este jueves el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se estiman, bote pronto, en unos 150 milliones de euros (41 millones era el trazado a ras de calle).

Sin precisar más detalles al respecto y sin concretar si el presupuesto del año que viene incorporará o no partida específica para la adaptación de la apuesta por el Metro a la zona norte, Bendodo ha sido contundente en afirmar que las obras, como en el caso del tercer hospital, se iniciarán dentro del presente mandato. Incluso, ha ido a más: "el día que se abra el hospital tiene que estar el Metro funcionando".

A la espera de que Fomento profundice en los detalles de la nueva actuación, el consejero se ha limitado a admitir que los estudios de demanda de los que se cuenta hasta este momento vienen a señalar que llevar el ferrocarril al entorno del Civil aportará más viajeros que prolongarlo al PTA o darle continuidad desde la Alameda a la Malagueta. En este punto, ha insistido en que a futuro el trazado "tiene que seguir creciendo y llegará al este y al PTA".

En relación con la tecnópolis, ha dejado claro que pasa a ser un destino secundario en la hoja de ruta actual de la Junta. Y lo hace tomando como referencia la mejora que tienen los accesos con las medidas ya aplicadas en los últimos meses. El consejero ha llegado a afirmar que el nuevo carril bus-VAO que está siendo construido en este momento para mejorar la conexión al parque “terminará con las retenciones”. Los datos aportados por la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, sitúan en un 36% el grado de ejecución de esta actuación.

El otro foco de atención de la comparecencia de Bendodo, el día después de la reunión celebrada en Sevilla entre el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el alcalde, Francisco de la Torre, ha sido el tercer hospital. Sobre el equipamiento largamente prometido por la Administración regional, el responsable autonómico ha avanzado que el presupuesto de 2020, que deberá ser aprobado a finales de noviembre, incluirá una primera partida de 1,5 o 2 millones de euros para la redacción del anteproyecto, cuyo plazo de elaboración se estima en unos ocho meses, con lo que "podría estar listo para el verano del año que viene".

A esto ha agregado ciertos detalles más de lo que será el futuro equipamiento, cuya sinergia con el Materno y el Civil será plena. Bendodo ha hablado de que el edificio tendrá una edificabilidad de unos 160.000 metros cuadrados, dando cabida a 840 camas y 46 quirófanos. Con la suma de los otros dos centros aledaños, el complejo dispondrá de unas 1.400 camas.

Respecto al paso atrás en la posible ampliación del hospital del Civil, que él mismo puso sobre la mesa semanas atrás, el número dos del Gobierno andaluz ha apuntado la dificultad de encontrar un emplazamiento alternativo, como ha llegado a valorarse, y la incidencia que ello hubiese tenido en los plazos de desarrollo. Al tiempo, ha hablado del compromiso de la Consejería de Salud por no sólo el equipamiento en el Civil, sino por mejorar las condiciones sanitarias de la zona este. En un primer paso con la ampliación del centro de salud.

Preguntado por los posibles plazos de ejecución de las dos infraestructuras, que como ha apuntado "van de la mano", ha sido cauto. "Hasta que no tengamos el anteproyecto no me atrevo a dar nueva fecha; cuanto antes; es muy arriesgado dar una fecha", ha afirmado, recordando lo sucedido con el Metro y aquel anuncio de apertura el 11 del 11 de 2011.