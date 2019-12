La Junta activa la cuenta atrás para llevar el Metro de Málaga soterrado al Civil

El final de la obra del tramo de la Avenida de Andalucía se espera para abril de 2021

Los trabajos de construcción de la infraestructura y la reurbanización del tramo del Metro Renfe-Guadalmedina, que discurre por Callejones del Perchel y la Avenida de Andalucía, no estarán concluidos hasta abril de 2021. Esta es al menos la previsión oficial manejada por la Consejería de Fomento y que queda reflejada en la documentación de la licitación del contrato de redacción del proyecto del trazado al Civil. En la misma, de manera concreta se indica que esta pieza se encuentra en ejecución desde julio de 2018, estando prevista su finalización en abril de 2021. Esto supone una alteración significativa en el calendario inicialmente previsto. Cabe recordar que la adjudicataria, una unión temporal de empresas integrada por Acciona y Sando, ofertó un plazo de 19,5 meses para estas actuaciones. Es decir, que tendría que estar completada a mediados de marzo de 2020. Sin embargo, de acuerdo con la información oficial de la Junta, este hito se retrasará al menos un año. Algo semejante ocurre con la parte final del suburbano, que se extiende entre el puente de Tetuán y la estación Atarazanas, en el lateral norte de la Alameda. El informe autonómico confirma que no estará acabada la infraestructura, la superestructura de vía y la urbanización (la misma está casi completada ya) hasta febrero de 2020. Los trabajos en esta parte del trazado se iniciaron en marzo de 2015, con un plazo de 28 meses. Aplicando este calendario, tendría que haberse culminado en julio de 2017. Ahora se sabe que ello no ocurrirá hasta 31 meses después de esa fecha. No obstante, la terminación de estas fases no conlleva su explotación comercial, por cuanto antes han de acometerse otros servicios como los de instalaciones y arquitectura. Todo ello aboca la llegada de los trenes al Centro a la parte final de 2021.