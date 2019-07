La Junta espera que el informe final sobre los restos musulmanes del Metro de Málaga esté "en pocos días"

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha explicado este miércoles que se espera que el informe que el equipo de arqueólogos está elaborando para determinar qué restos de época musulmana encontrados en las obras del Metro son trasladados para su puesta en valor esté listo "en pocos días; en una semana, aproximadamente, quizás antes".

Del Pozo ha dicho que se continúa estudiando el hallazgo, admitiendo que una parte, debido a "su valor" será trasladada para su custodia fuera del lugar donde ha aparecido. Otros, por su parte, se taparán para conservarlos in situ, pero "conservados perfectamente". Sobre el lugar donde podrían ser trasladados ha dicho que aún no se tiene una decisión tomada y que se baraja "que sean expuestos en la zona expositiva del Guadalmedina o en el Museo de Málaga". "No lo tenemos decidido", ha precisado, abogando por "ser cautos y esperar el informe".

Una de las opciones manejadas, según la información recabada por este periódico, es que el traslado se realice a un espacio vacío existente en el túnel del Metro en Callejones del Perchel, emplazamiento que años atrás se quería utilizar para permitir el acceso de los ciudadanos a los restos de la muralla nazarí encontrada en este punto y que está protegida.

Por otro lado, ha lanzado un mensaje de "total tranquilidad", incidiendo en que se está trabajando de manera "absolutamente coordinada" con Fomento. "Las obras del Metro continúan adelante", ha subrayado, incidiendo en que "va rápido". De hecho, ha apuntado en que desde que esté el informe el traslado de las piezas "tardará unas tres semanas".

A juicio de la responsable andaluza de Cultura, "estamos trabajando con cierta agilidad, con tiempos rápidos y siempre preservando, porque hay que compatibilizar las obras, tan importantes, con la preservación del patrimonio". Sobre los restos, ha destacado la trama urbana encontrada, hallándose, entre otros, restos de una casa y de un pozo, entre otros, "con un valor importante".