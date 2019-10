La Junta se abre "a estudiar" la idea de De la Torre de construir al norte de la ronda este

La presencia en el Gobierno andaluz del popular Juan Manuel Moreno Bonilla puede abrirle al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la puerta a poner en desarrollo los suelos localizados al norte de la ronda este. Su vieja aspiración a urbanizar parte de los terrenos situados por encima de la autovía con el objetivo de permitir equipamientos sanitarios y educativos, así como "algo de residencial", se ve alimentada en esta ocasión por el favor inicial de la Junta. La misma administración que diez años atrás enterró la propuesta dibujada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de permitir medio millar de casas en ese entorno, admite ahora su disposición "a estudiar" el proyecto que proponga el regidor.

La posición adoptada por los técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio en su análisis del planeamiento municipal fue contundente, impidiendo la construcción en este espacio y manteniendo la protección del mismo. Se arguyó para ello el "riesgo de erosión y pendientes" que presentan estos suelos, así como que el desarrollo de estos terrenos "incrementaría los riesgos de inundabilidad en el propio sector y en la ciudad consolidada aguas abajo". La oposición al modelo de urbanización contemplado, de muy baja densidad, fue clara, destacando el "elevado consumo" de suelo y de recursos energéticos.

Ahora, De la Torre se encuentra con una nueva oportunidad de ir adelante con este planteamiento. De hecho, en el debate surgido para el análisis de un posible emplazamiento alternativo para la construcción del tercer hospital, su posición fue clara, en favor de su asentamiento por encima de la autovía.

A pesar de que la Junta da por cerrada la cuestión, manteniendo su apuesta por el suelo del Civil, el mandatario local aprovechó la reunión mantenida la pasada semana con Moreno Bonilla para recordar la necesidad de impulsar un centro hospitalario en la zona este y para apuntar, de nuevo, a los terrenos de la ronda.

La oposición rechaza la apuesta del regidor La posición del alcalde contrasta con la de los grupos de la oposición en la Casona del Parque. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, mostró su negativa a una operación de este tipo. "No existe necesidad para saltar la ronda este como siempre ha insistido el alcalde; tenemos que proteger nuestro hábitats, nuestras zonas verdes", defendió. Al tiempo, consideró que el interés del regidor por llevar a esa zona el tercer hospital era "una excusa para saltar la ronda y recalificar esos terrenos para construir". Una línea contraria que comparte el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla. "Siempre hemos sido contrarios a esa vieja aspiración del alcalde", expuso, incidiendo en que “con la excusa del tercer hospital” recupera esa iniciativa. "Es una propuesta que tiene un coste medioambiental que no podemos asumir en la ciudad", explicó.

En una entrevista con Málaga Hoy, De la Torre confirmó su interés por seguir adelante con esta hoja de ruta, defendiendo la oportunidad que supone este espacio para la construcción de grandes equipamientos de interés no sólo local sino metropolitano. En concreto, habló de posibles instalaciones educativas y hospitalarias, ya sean de iniciativa totalmente públicas o público-privadas, que estuviesen acompañados por zonas verdes e incluso por residencial de baja densidad.

Un movimiento que requeriría de una modificación urbanística de cierta entidad, por cuanto los terrenos son ahora no urbanizables y están protegidos. Antes de dar un paso en esta dirección y solicitar a la Junta una medida de este tipo, el alcalde ya avanzó a este periódico que quiere analizar internamente la operación. Sea como fuere, es claro al subrayar la posibilidad que supone para conseguir "más zonas verdes, el suelo de la vía perimetral, suelo para equipamientos y más suelos conectados...". Un desarrollo que, de ir adelante, permita "tener un plus, elementos de empuje, motores, y es un tema que no se tiene que descartar".