La Junta, sobre la fecha del Metro al Centro de Málaga: "La obra está terminada y nos quedan por rematar esas pruebas"

La llegada del metro al Centro de Málaga sigue siendo una incógnita. Quedan tres días para que finalice septiembre y las pruebas de seguridad, que comenzaron el pasado mes de mayo, siguen siendo el último lastre antes de cortar la cinta para que los ciudadanos puedan acceder. "La obra civil ya está terminada y lo que nos queda es rematar las pruebas y garantizar la seguridad", ha afirmado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en declaraciones a Cadena Ser.

Estas pruebas de seguridad, ha señalado la titular de Fomento, cuentan con la dificultad de que "hay que conjugarlas con el servicio de la línea 1, que no se puede parar, hay que seguir atendido a la movilidad y hasta que no termine el primer ciclo de pruebas de seguridad ni siquiera la empresa alumbra esa fecha definitiva".

En este momento, la empresa Atsom, concesionaria de este contrato para las pruebas de seguridad, sigue en el punto de las llamadas pruebas dinámicas, que simulan el recorrido de los trenes y su velocidad, pero se deben hacer por la noche para no afectar al tráfico que ya hay de suburbanos. "Seguimos haciendo pruebas, a veces esto no se entiende, sobre todo cuando se hacen dentro de un túnel y no se ve", ha afirmado Carazo.

Es por ello que ha asegurado desde la Junta de Andalucía seguirán informando "según vayamos avanzando, como hemos hecho hasta el momento". En el calendario marcado antes de las elecciones, desde la Junta venían señalando agosto o septiembre como "buenas fechas" para poner en marcha el suburbano. Incluso el consejero de Presidencia de ese momento, Elías Bendodo, señaló la Feria como una posibilidad real. De momento, quedan tres días para finalizar septiembre y aún no han comenzado las pruebas en blanco, las últimas antes de poder abrir el Metro a la comercialización.

El último movimiento de la Junta de Andalucía en este sentido fue prorrogar dos meses el contrato de las obras civiles, hasta noviembre, para que coincidiese con el de las pruebas de seguridad. Según explicaron desde Fomento, debía hacerse así para que, en caso de que fuera necesario, se acometieran trabajos para solucionar posibles inconvenientes que salieran a la luz durante las pruebas de seguridad.

Noviembre es un mes clave en el contrato con la empresa comercializadora, si no entregan en esa fecha, la Junta deberá compensarles según su contrato de explotación.