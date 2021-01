La Junta reitera que tiene capacidad para una "vacunación masiva" y pide más dosis al Gobierno

La Junta de Andalucía reitera que tiene capacidad para una "vacunación masiva" frente al coronavirus y que lo único que necesita son más remesas. Por ello, ha insistido en reclamarlas al Gobierno central. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado que la comunidad autónoma "está preparada, pero faltan dosis".

"Tenemos capacidad de sobra para una vacunación masiva", ha recalcado. Como ejemplo ha puesto la campaña de inmunización de la gripe que de mediados de octubre a finales de año ha administrado más de dos millones de dosis. Según Bendodo, el sistema sanitario está preparado para ir a "un ritmo mayor". Por eso ha demandado a la Administración central que agilice con la Unión Europea la llegada de más partidas ya que el Gobierno autonómico está dispuesto a "vacunar al mayor número de andaluces en el menor tiempo posible".

También ha defendido el criterio de reservar el 20% de las dosis recibidas como stock de seguridad para garantizar la segundas dosis, imprescindible para la eficacia del fármaco. Y ha avanzado que a partir de este domingo comenzarán a ponerse las segundas dosis, a los ingresados en residencias, a sus trabajadores y a los profesionales de centros sanitarios, a medida que se vayan cumpliendo los 21 días de la primera inoculación.

Bendodo también ha acusado al Gobierno central de ser "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", en alusión a la toma de medidas para contener la pandemia. Ha sostenido que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no quiere tomar decisiones, tiene que permitir que las comunidades autónomas las tomemos". Y ha añadido: "Criticamos que no tome decisiones, no vamos a insistir más, pero déjenos reducir el toque de queda y decisiones de ese tipo" que son de competencia nacional, ha apuntado.

Sobre la situación epidemiológica, ha manifestado que "la verticalidad de la curva no la habíamos contemplado ni en la primera ni en la segunda ola" y ha reconocido que las cifras están "subiendo a velocidad y vértigo y no parece que vayamos a alcanzar el pico". No obstante, que calificó la tercera ola de "agresiva y explosiva", ha destacado que la tasa de Andalucía está por debajo de la media de España.

Bendodo no ha avanzado las medidas que pueda adoptar este viernes por la tarde el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos) porque "deciden ellos y el Gobierno andaluz las asume".