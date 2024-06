El Kanka lleva la magia de su música a los niños de Los Asperones, entre nervios y sonrisas

Los Asperones son uno de esos lugares de Málaga a los que uno nunca piensa en ir. Uno de esos barrios donde habitualmente nunca llega nadie. Pero este miércoles los niños de esta barriada malagueña han recibido la visita de El Kanka. "Nervioso", según él mismo confesó, el cantautor malagueño, uno de los artistas más reconocidos en el panorama musical actual, ha llevado hasta allí su música -y su magia-, destilando la alegría, cercanía, optimismo y el buen rollo que le caracterizan.

Algunos no lo conocían, avisaba en tono bromista Patxi Velasco, el director del colegio María de la O, que ha servido de escenario de un espectáculo inolvidable. "Pero tampoco conocen a Michael Jackson, ni a Los Beatles", aclaró. No cabe duda de que después de este día todos allí saben quién es El Kanka, y podrán decir que cantaron y bailaron con él.

La iniciativa del festival Brisa de llevar la música a todos los barrios y rincones de Málaga, en este caso a Los Asperones, convenció al cantautor malagueño y también al director del colegio que vio en este concierto una oportunidad de convertirlo en un proyecto educativo. De hecho, Velasco es uno de los culpables del éxito de este evento, por su forma de amenizar y jalear al alumnado.

La idea era convertir a El Kanka en un mago que lleva su magia musical a todos los que le escuchan. Para ello, el centro repartió entre las clases varios temas conocidos del compositor y ellos crearon paneles ilustrativos acorde a ellos. Estos carteles, pintados y coloreados por ellos mismos, muestran de manera divertida y animada los mensajes que artista dibuja en sus canciones, poniendo especial énfasis en la magia que desprenden sus letras.

Para El Kanka, era una oportunidad “de traer mis canciones a un lugar donde quizá no llegan, un sitio dónde es muy difícil que venga la música en directo”. El cantante expresó su fe en “el poder de la música para cambiar las cosas, o al menos para hacer pensar”.

Los nervios de El Kanka

El proyecto, se centraba además en uno de los lemas del colegio: 'Yo me cuido, tú me cuidas', una idea que se repite de alguna manera en la filosofía del cantautor, en especial en su tema Guapos y guapas. Para El Kanka era su primera visita al barrio de Los Asperones y pese a sus muchas tablas, aseguró que se sentía "nervioso" ya que siempre es complicado "salir de la zona de confort". Dejó allí su inconfundible sello y espontaneidad.

Patxi Velasco, desde el escenario, ha ido descubriendo cada panel a modo de mosaico y El Kanka, uno a uno, ha ido cantando las canciones correspondientes a casa ilustración. Así, el concierto arrancó con su tema Me alegra la vista, al que siguieron Lo mal que estoy (y lo poco que me quejo), Sí que puedes, Refunk, Andalucía, A dieta de dietas, Guapos y guapas, Qué bello es vivir y concluyendo con la celebrada Canela en rama y un cover, guinda al pastel, de No estamos lokos de Ketama.

Tras finalizar el concierto, y como era de esperar, llegó el aluvión de fotos con el cantante y comenzó una gymkana para escolares organizada por Brisa. La sonrisa de El Kanka, y de El Manin a su lado, y la del todo centro educativo, eran el fiel reflejo de la caras de los niños y niñas. Pura alegría. En palabras del director del centro escolar “lo que ha ocurrido aquí hoy es un milagro”.

