'Lluvia de sangre': qué es y por qué puede caer en Málaga

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada de una borrasca a España que entrará por el oeste de la Península y que en distintos puntos del país, incluida Málaga, puede dar lugar a lo que se conoce como 'lluvia de sangre'. Según el pronóstico del tiempo para este jueves, la provincia espera registrar precipitaciones, en general débiles pero sin descartar que vayan acompañadas de tormentas a partir de la tarde y que acaben dando lugar a la mencionada lluvia de sangre.

Que nadie se asuste, que aunque el término por sí solo cause impresión -suena casi apocalíptico-, no es nada desconocido en la provincia. En realidad, la lluvia de sangre no es más que otra forma de llamar a la lluvia de barro, un fenómeno que se produce cuando las precipitaciones se mezclan con la calima.

La Aemet prevé que una pequeña DANA entre a España por el oeste, con vientos del sur y suroeste que, al pasar por el norte de África, traerán consigo polvo del Sahara. Esto se traduce en la calima que cubre el cielo de Málaga este jueves y que está formada por partículas ricas en óxido de hierro, que unidas al agua se convierten en barro. El resultado es una lluvia que tiñe las calles y los coches de un color rojizo, de ahí lo de lluvia de sangre.

¿Puede llover barro en Málaga?

Las zonas de Andalucía que pueden verse más afectadas por la calima (aunque el polvo en suspensión afectará a toda la comunidad) serán las provincias de Córdoba y Sevilla. Tras estas, en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y gran parte de Jaén y Granada también se dejará sentir este fenómeno.

La previsión meteorológica para este jueves en la provincia de Málaga así lo prevé. En concreto, la Aemet apunta a cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar que vayan acompañadas de depósitos de barro, más probables e intensas por la tarde en las comarcas occidentales donde pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente tormentosas.

Por otro lado, durante el día los vientos serán de componente sur, flojos en el litoral y moderados en el resto. Al anochecer girarán a componente oeste, soplando flojos en el interior y moderados en el litoral.

En cuanto a las temperaturas, se espera que vayan en descenso, después de haber marcado este miércoles algunos de los valores más altos del país en los municipios de Coín y Rincón de la Victoria. En ambas localidades se volvieron a superar los 25 grados por segundo día consecutivo en mitad de un mes de febrero que, tras las lluvias de la borrasca Karlotta, ha traído el terral. En concreto, según los datos de la Aemet, Coín marcó 25,7 grados y Rincón de la Victoria 25,1º. Por delante, el récord lo anotó el aeropuerto de Almería, que ha registrado la temperatura más alta en el territorio español peninsular con 26,7 grados.