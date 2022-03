Losada vuelve a votar en contra del PP, pero rebaja la tensión en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga

Termina marzo bajando la tensión que parecía desembocar en una crisis abierta entre PP y Ciudadanos. A pesar de que la primera moción a debate –una propuesta de Unidas Podemos (UP) para reducir el personal eventual– ha servido al alcalde, Francisco de la Torre, para mandar el primer recado a Noelia Losada, única concejal de Ciudadanos. “En Ciudadanos tienen tres asesores para un concejal, si tuviéramos la misma proporción tendríamos 42 asesores por los 28 con los que contamos”, ha aseverado De la Torre. “Podríamos tener más personal eventual, busquen una entidad que se haya quedado sustancialmente por debajo del personal que se le permite”, ha incidido el regidor.

La brecha seguía patente, pero no ha recogido el guante dialéctico Losada que no ha hecho uso de su turno de palabra en ese punto. Pese a ello, no se ha bajado de su postura y ha seguido votando a favor de la moción de propuesta por UP, manteniendo la postura que viene defendiendo tiempo atrás.

Pese al voto positivo de Losada, la moción no ha salido adelante con los votos del PP y el voto del calidad del alcalde, al no estar presente Dani Pérez, que se encuentra de baja por paternidad. No ha ejercido tampoco el voto telemático Pérez, que se puso en marcha durante su primera paternidad.

La posición contraria de Losada se mantiene, pese al bajo perfil. Tampoco ha querido picar Losada a los anzuelos que le han puesto desde la oposición. Mariano Ruiz, concejal socialista, le lanzaba durante una moción acerca del acceso norte al aeropuerto una metáfora “se vislumbra un divorcio doloroso, ha salido mal parada y está encorsetada”. Añadía el socialista que “le están preparando el relato de mala”.

No ha querido responder Losada, asegurando que “no sabían dónde incluir esto y lo han metido con calzador en esta moción, esto es echar balones fuera”. Este miércoles el debate estaba caliente, el jueves parece que ha dejado de existir en el Pleno.

Sólo se ha retirado la mascarilla la concejal de Ciudadanos durante su intervención en la moción sobre memoria histórica y La Desbandá, en la que también ha votado diferente que el grupo popular, "voy a mantener la postura de mi grupo en el Congreso de los Diputados y a votar a favor", ha matizado Losada. El PP, sin embargo, se ha abstenido.