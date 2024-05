Málaga vibró este jueves con Arde Bogotá en el Galaxy Sound a la espera de viernes y sábado del primer festival de la temporada

Arde Bogotá volvió a demostrar este jueves estar en la cúspide del panorama indie rock español con un concierto de altura en el festival Galaxy Sound que se celebra en el Cortijo de Torres de Málaga. La cita, que inaugura la temporada de festivales en la ciudad, arrancó a las 20 horas con el grupo malagueño Sarria, al que siguieron los cartageneros antes del cierre de los dj Les Castizos con un sonido latin tech house.

El tour de los Cowboys de la A3 no defraudó e hizo las alegrías de un público cada vez más cautivo como demuestra la velocidad a la que se agotan los tickets en cada uno de las fechas que anuncian. Su voz grave y la reminiscencia de un tiempo pasado que siempre parece mejor, siguen agarrando al público de las solapas y lo zarandean en una montaña rusa de emociones.

Durante todos los días, además, el Galaxy Sound cuenta con la nota local de una apertura de DJ Felipe, residente de Copenhague, uno de los clubes de moda de la ciudad caracterizado por pinchar indie y rock de los de 2000.

Este viernes los fanáticos de este estilo musical tendrán una cita con Las Dianas y los malagueños Javypablo; además de Sienna, Rulo y La Contrabanda para abrir boca en la previa del plato principal.

Se espera que se llegue al culmen durante las actuaciones de los míticos Los Planetas y Sen Senra, la última revolución entre los oyentes más jóvenes. Para cerrar se espera la actuación de We Are Not DJ's.

Cuadrán el círculo este sábado, con las actuaciones de Carmesí y Rufus T. Firefly en la antesala de Sidonie, Shinova y Crystal Fighters. El broche final, la guinda del pastel, la pondrá Dj Nano con su sesión Fuzzz, en una noche que también amenizará el malagueño DJ Felipe.