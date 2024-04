Málaga quiere que el Hospital Noble sea un centro cívico, pero sigue sin dar una fecha tras nueve años de promesas

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a votar a favor de que el Hospital Noble acabe siendo un centro cívico para los vecinos de La Malagueta. Sin embargo tiene un pero, que no es pequeño: lo condiciona a trasladar las oficinas de Emasa, la empresa de gestión de agua de Málaga, para lo que plantea construir un nuevo edificio de usos múltiples, siguiendo como ejemplo el que ya alberga la Gerencia de Urbanismo, aunque de menor tamaño.

Esto, que ha sido llevado al Pleno de marzo por el PP, el PSOE y Vox, es una promesa que los populares llevan en su programa de gobierno desde 2015, sin que se haya movido un sólo ápice y sólo se hayan dado pequeños pasos como la construcción de un parque infantil o la reserva de un espacio para la Asociación de vecinos de La Malagueta. Tampoco del Pleno del mes de marzo han podido llevarse un compromiso temporal más allá de la firme promesa de que en algún momento se hará.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que pretendían que estas oficinas de Emasa se trasladasen a Teatinos, pero que la intención era que se pudiesen alquilar oficinas a privados, de manera que a la empresa pública pudiese amortizar los gastos que se derivasen del mismo. Sin embargo, esta intención se enfrenta con la imposibilidad jurídica de que un suelo para equipamiento se acabe alquilando a empresas privadas. Ahí lleva nueve años el enroque, "lo mejor a veces es enemigo de lo bueno", ha dicho el alcalde.

El concejal del distrito, Francisco Cantos, ha afirmado que "no le podemos decir a los vecinos que mañana estarán en el Noble, porque no es cierto", añadiendo que para que Emasa pueda salir de allí tiene que tener unas instalaciones "programado en el tiempo está", ha asegurado, a pesar de no poner la marca en el calendario, a lo que ha añadido que "es un compromiso establecido" del equipo de Gobierno.