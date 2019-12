Málaga llegó a recibir 84 autobuses para ver las luces de Navidad en un solo día

“La gente se quejaba porque no podía cenar ni tomar una copa”

El nivel de saturación registrado el pasado fin de semana en el casco antiguo de Málaga fue tal que, según relataba ayer el presidente de Apetam a este periódico, había conductores que contaban "que la gente se quejaba porque se volvía para su casa sin poder cenar; no han encontrado dónde tomar un copa, porque todo estaba a reventar". "Es una cosa que no estaba prevista; Málaga está preparada para recibir a bastantes turistas pero eso no es normal", apuntaba Juan Sierra. Un pensamiento que viene a coincidir con el expresado el pasado miércoles por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, quien admitía abiertamente que la afluencia registrada había "pillado por sorpresa a todo el mundo". "Se desbordó todo", dijo la edil, que incluso consideraba que el espectáculo de Navidad ha sobrepasado ya Semana Santa.