Málaga se libra de la borrasca Juliette y la estabilidad reinará durante la Semana Blanca

La borrasca Juliette, décima de la temporada, pondrá este lunes en alerta por frío a más de 30 provincias, con temperaturas de hasta diez grados bajo cero, y por nevadas a una decena, entre ellas Baleares con riesgo extremo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Pero Málaga, al igual que el extremo suroeste de la Península, se librará de una brusca caída de los termómetros y, aunque febrero se despedirá con cierto frío, no llegará al que se prevén en otras zonas de Andalucía como Granada, Jaén y Almería.

Así que los malagueños que hayan previsto pasar su Semana Blanca, o al menos el puente de Andalucía, fuera de la provincia habrán tenido meter en la maleta esa ropa de abrigo que nunca usan. Sin embargo, para los que no hayan podido o querido salir de Málaga, la situación será distinta. Por el momento, no hay activadas ninguna alerta en los próximos días y la estabilidad será la protagonista, puesto que tampoco se esperan lluvias.

Para este lunes se prevén cielos poco nubosos o despejados tanto en el litoral malagueño como en el interior. Las temperaturas sufrirán un descenso y se producirán heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán de componente noroeste y su fuerza irá disminuyendo durante la tarde. Las temperaturas máximas en Ronda y Antequera no subirán de los 10 grados, por lo que hará frío. Por el contrario, en Marbella se podrán alcanzar los 18 grados, 17 en Vélez-Málaga y 16 en la capital malagueña.

El martes las temperaturas máximas aumentan en las comarcas del interior, con 12 y 13 grados en Ronda y Antequera. Y no sufrirán grandes cambios en la costa, donde los termómetros pueden llegar a los 17 grados. No obstante, las mínimas bajan hasta los dos grados bajo cero en la comarca de Antequera y 0 grados en Ronda. Si no cambia el mapa predictivo, los cielos permanecerán despejados en toda la provincia.

El miércoles parece que aumenta un poco la nubosidad, sin que llegue a generarse ninguna precipitación, y con grandes claros a lo largo del día, más aún en la parte norte durante la mañana. Las temperaturas subirán de forma generalizada, tanto las mínimas como las máximas y oscilarán entre los 11 grados de Ronda y los 18 de Marbella en las horas centrales del día. En la franja más fría, en Ronda solo marcarán 1 grado, 5 en Málaga capital y Vélez-Málaga y 8 en Marbella.

La parte final de la semana llegará sin grandes cambios, con sol y algunos intervalos nubosos y sin rastro de lluvia. Así que la masa de aire muy frío, de origen ártico, que ha entrado por el nordeste peninsular, no afectará especialmente a Málaga, cuya capital podría volver a alcanzar los 20 grados el próximo viernes.