Con Málaga señala una "amenaza de cierre" del colegio Adelfa excusándose con las obras del Metro

La Escuela Infantil Adelfa es uno de los edificios bajo los que pasan las obras para llevar el Metro al Hospital Civil. La semana pasada, la Junta de Andalucía anunció que la afección de los trabajos obligan a "fusionar" este centro con el Gloria Fuertes. Con Málaga ve en este movimiento –al igual que los padres, que se han manifestado esta mañana– una "amenaza de cierre definitivo".

Por eso, la confluencia de izquierdas lleva este jueves una moción al Pleno del Ayuntamiento de Málaga en la que piden, entre otros, instar a Junta y Ayuntamiento a adoptar medidas necesarias y a realizar actuaciones para garantizar seguridad de todos los edificios afectados por las obras de ampliación del metro; así como facilitar a la comunidad educativa y a las familias afectadas informes que justifiquen el cierre de la Escuela Infantil Adelfa, entre otros.

Además, señalan imprescindible que se mantenga el código administrativo del centro para poder matricular a los niños a partir del 1 de marzo, cuando vuelve a comenzar el plazo de escolarización. Esta es la misma reivindicación que defienden desde el AMPA del colegio que temen que este cierre –"que sólo se nos avisó una semana antes de la apertura de la escolarización", asegura Luis Palacios, su portavoz– sea definitivo.

Palacios afirma que la voluntad, es que se mantenga la entidad administrativa –el código– del centro, igual que ha sucedido en el colegio Domingo Lozano, "y luego ya hablamos de otras posibles soluciones o si se nos deriva a uno u otro centro". Además, el portavoz recuerda que el cierre no estaría motivado por la falta de alumnos, "ahora mismo hay 67 inscritos de 75 posibles, es un centro pequeño, pero cumple con su capacidad. La fusión con otro centro sólo supondrá masificar este segundo".

Así, afirma que hace una semana, el pasado miércoles, los padres se reunieron con Miguel Briones, delegado de Educación de la Junta, que les dijo que "se podría estudiar" mantener el código administrativo, asegura Palacios. Sin embargo, según la versión de palacios, en el Consejo Educativo Provincial Briones, celebrado después de esta reunión, el delegado habría asegurado que la entidad administrativa del Adelfa sería eliminada.

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha mostrado "incomprensión" por "la obsesión del PP" de "cerrar centros educativos y, sobre todo, con hacerlo de manera opaca, sin dar explicaciones y sin atender a las familias de los centros educativos en torno a los que anuncia el cierre".

"Sabemos que la afectación y las molestias que una obra de este tipo pueden causar a los edificios, a los vecinos, a los comercios de la zona, es algo común", ha admitido, pero ha agregado que lo que no entienden es "que esto no se esté gestionando con los necesarios mecanismos de transparencia, de participación ciudadana y, de manera muy particular, con la comunidad educativa".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al respecto, ha dicho que ve "sensibilidad" por parte del delegado de la Junta y la concejala del distrito, Teresa Porras, asegurando que han estado "muy cercanos" y ha querido trasladar "máxima tranquilidad a los padres". Palacios asegura que ninguna persona del equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con las familias.