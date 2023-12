Málaga, a la cabeza en la creación de empleo en España: Aumenta la afiliación un 41% en la última década

Málaga es la provincia de España en la que más empleo se ha creado en términos relativos en la última década. Desde noviembre de 2013, hasta este mes, el último con registros, la afiliación en Málaga ha crecido dese los 491.924 empleados hasta los 693.225, un crecimiento de 114.000 empleados que supone un 41% de alza, un dato superior a Baleares, Alicante o Tenerife, que no suben más de un 38%.

En una década, la provincia ha sido capaz de diversificar la tarta de su empleo, aumentando el peso de las tecnológicas, pero también diversificando el turismo. La creación de empresas no ha cesado desde que pisó el acelerador hace veinte años o ha sido capaz de desestacionalizar el que sigue siendo el motor de su economía el turismo.

Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), tiene claro que este dato no es sino la confirmación de que Málaga es "una provincia tractora, de actividad económica de futuro". Y que la sitúa como un motor empresarial nacional, a la cabeza del importante eje Mediterráneo que la situaría, tras Madrid, como capital económica "al sur del sur".

El representante de los empresarios en la provincia, tiene claro que son muchos los factores que motivan que Málaga sea, en términos relativos, la provincia que más ha crecido en términos de empleo en la última década. Pero, hay uno en concreto en el que pone más énfasis: la creación de empresas. "Málaga lleva siendo líder andaluza de creación de empresas en los últimos veinte años y a nivel nacional, estamos tras Madrid y Barcelona".

Sólo en el último año, el número de empresas registradas en la Seguridad Social ha crecido más de 2.000, rozando las 57.500 totales. A esto se le suma que también aumentan los autónomos, 132.000 activos al cierre del año, casi 5.000 más que en las mismas fechas de 2022. "Esto es un cóctel positivo que hace que Málaga crezca por encima de otras provincias y que nuestro PIB crezca por encima del de Andalucía y España; la empresa es la solución, es la que dinamiza la economía y genera empleo y riqueza".

Turismo sí, pero no es el único huevo de la cesta

En este cóctel del éxito de afiliación también entra en juego la adaptación del modelo productivo, en el que el turismo sigue teniendo un peso muy importante, con datos que siguen mejorando, pero no es la única cesta en la que se ponen los huevos de la economía malagueña. "Málaga no es sólo turismo, que bendito turismo que nos salva en los tiempos más difíciles. Hemos diversificado mucho, ahora hay muchas empresas transformándose para ser cada vez más competitivas con un sector servicios cada vez más potente en lo que tiene que ver con la consultoría o la ingeniería", destaca González de Lara, que no olvida que las exportaciones siguen creciendo, pero que el transporte, la construcción y el agro también tienen un peso cada vez más importante.

En cualquier caso, el éxito que ha tenido la provincia se debe, a ojos del líder de los empresarios, a "la planificación público privada, ha sido clave la proyección de conjunto entre las distintas administraciones con la sociedad civil, no sólo en la capital, también en la provincia".

Para José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, la clave es la fortaleza que ha sabido generar la economía malagueña que ha atraído a empresas nacionales e internacionales, "especialmente, gracias al despertar de la digitalización, que ha conllevado un enorme impulso del sector tecnológico".

"Esto, lo podemos comprobar viendo como en los últimos cuatro años son más de setenta compañías internacionales las que han elegido Málaga para instalarse, mayoritariamente de tipo tecnológico, que han creado hasta el momento más de seis mil puestos de trabajo, al igual que ha ocurrido en el sector turístico con más de treinta nuevos proyectos que están en marcha actualmente en nuestra provincia, con inversiones de grandes cadenas hoteleras, algunas de ellas de las más importantes del segmento de lujo", resume Escribano.

Por sectores, el turismo sigue siendo el verdadero motor económico, conformando una industria de verdadero prestigio por su calidad y excelencia, pero, en estos últimos años, destacan otros como el agroalimentario, que supone el 42% de las exportaciones malagueñas, junto a productos industriales y nuevas tecnologías con un 36%.

Deberes para el futuro: agua, vivienda y movilidad

A pesar de todas estas cosas que se están haciendo bien, los expertos también ponen deberes a la provincia para seguir creciendo de forma saludable. La inversión en agua, la falta de vivienda asequible y la necesidad de infraestructuras que garanticen la movilidad son las principales demandas.

"Málaga necesita poner en carga nuevos proyectos de infraestructuras, hay que tener en cuenta que estas tardan mínimo una década desde que se planifican hasta que se ponen en carga, por eso tienen que estar todas las administraciones en ello", recuerda González de Lara, que centra las necesidades de la provincia en esos tres pies.

"Estamos creciendo, pero todo esto no es suficiente, hay puntos clave a fortalecer y no podemos dormirnos en los laureles y pensar que Málaga ha llegado a su techo", subraya.

Para Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga, este crecimiento "es muy positivo porque dinamiza la economía", pero apunta que también genera tensiones "sobre todo en la vivienda ahora mismo, que puede hacer que dejemos de ser atractivos para que sigan viniendo las empresas".

Pese a ello, Méndez confía en que este crecimiento es sostenible en el tiempo, "la economía tiene mecanismos de autorregulación, llegará un momento en que el crecimiento dejará de ser exponencial". Le preocupa especialmente la vivienda, "es necesario liberar suelo y que el sector de la construcción siga revitalizándose para generar casas para los bolsillos medios y no sólo de alto poder adquisitivo, que es lo que ayudará a que baje el precio en general".

Sube la afiliación, pero no baja el paro

En noviembre, pese a registrar el mejor dato de afiliación en este mes en el histórico malagueño, la tasa de paro continuaba en un 16,1%, una franja de la que no se despega en años. ¿El motivo? Los expertos apuntan al crecimiento de la población activa.

"Málaga tiene un problema estructural de crecimiento de la población activa, la tasa de población activa crece todos los años por encima del 5%, pese a que sigues creando empleo y absorbiendo mano de obra, el desempleo no baja", asegura González de Lara.

"Tenemos que ver cómo solucionar el problema de las empresas que buscan perfiles cualificados y no pueden cubrirlos, aún podríamos crecer más rápido, las empresas demandan mucha mano de obra y no contratan con la celeridad que quisieran", sigue el presidente de la CEM.

Escribano sostiene la misma preocupación por la dificultad de encontrar ciertos perfiles cualificados que está lastrando el crecimiento del empleo y las empresas, por eso, "la Cámara de Comercio seguirá apostando por la digitalización y la formación, creemos que es la mejor manera de apoyar a las empresas".