Con Málaga denuncia "contratación irregular" en Parcemasa y pide el cese de su gerente

La cabeza del gerente de Urbanismo no es la única que se pide en Málaga, este lunes el grupo Con Málaga ha pedido también el cese "inmediato" del gerente de Parcemasa, Federico Souvirón, tras denunciar "contratación irregular" en la empresa desvelada por una auditoría externa.

Nicolás Sguiglia, concejal de la formación, ha señalado junto a Juan Manuel Fernández Martín, delegado de Alternativa Sindical de Clase (ASC) –el sindicato mayoritario de la empresa– que pedirá un informe exhaustivo de la gestión de Parcemasa en los últimos cuatro años, además del cese del gerente ya mencionado.

“Incumplimiento sistémico en materia de contratación” alerta el propio informe al que alude Con Málaga, en el que se señalan, entre otras, irregularidades en los procedimientos de contratación de servicios, de contratación de personal, irregularidades en las relaciones laborales e incumplimiento del convenio colectivo.

A este respecto Fernández Martín ha destacado “la falta de calendario laboral anual de turnos a los trabajadores, situaciones de acoso laboral denunciadas desde hace tiempo sin que se tomen las medidas oportunas. incumplimiento de la actualización del plan de trabajo del amianto o la asignación de funciones que no corresponden a la plantilla como la custodia del depósito de cadáveres judiciales procedentes del Instituto de Medicina Legal”.

En cuanto a la contratación de personal nuevo han señalado “una grave falta de transparencia en los procesos de selección de personal, no existe bolsa de trabajo en la empresa y las contrataciones y promociones se realizan de forma opaca y discrecional ”. “Todo esto indica una contratación arbitraria, a dedo, por parte de la gerencia” denuncia Sguiglia. “Esta práctica no se da únicamente en la contratación de personal, también en la contratación de servicios externos donde no encontramos ningún proceso abierto de selección para la asignación de estos contratos” añade el concejal.

Otra de las irregularidades que denuncian en base a la auditoría es el cobro continuado de pluses salariales por parte del gerente de Parcemasa, “uno de los baremos que justifican el cobro de estos pluses, que suponen más de 12.000€ anuales, son los resultados económicos, datos que han ido cayendo con un resultado en 2023 de un déficit de más de 800 mil euros. Curiosamente Souvirón no ha dejado de cobrar la totalidad de ese plus en todos estos años” ha planteado el edil “en cualquier empresa unos resultados como estos supondría, no solo algún tipo de merma en esos pluses, también un despido inmediato”.

Para Toni Morillas, concejala y portavoz de Con Málaga “el cese de Souvirón en la gerencia debería llevarse a cabo o de lo contrario el Partido Popular estará confirmando una clara complicidad con las irregularidades que se señalan en el informe”. “El equipo de gobierno debe revertir esta situación y eso empieza por apartar a Federico Souviron de su cargo”, ha sentenciado.

Por último Sguiglia ha compartido las sospechas de su grupo de que “el estado tan alarmante que presenta las cuentas de la empresa sea utilizado para justificar un tarifazo o promover la privatización parcial o total de los servicios funerarios que presta Parcemasa” concluyendo que “en ambos casos van a contar con nuestra oposición y no vamos a dejar de presionar para que se lleve a cabo una gestión responsable de Parcemasa y se respete su carácter público”.