El alcalde de Málaga anima a los empresarios de vivienda turística a cubrir la demanda de alquiler en larga estancia

Convertir las viviendas turísticas en alquiler a larga estancia. O, al menos, que se pongan manos a la obra para solucionar la demanda de alquiler que hay en la ciudad. Esa es la petición que ha hecho este miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a las empresas de vivienda turística presentes en la inauguración de Vitur, el principal foro del sector en toda Europa, que se celebra en la ciudad.

"Sé que es complicado, pero ya que hay una demanda, y habéis sido capaces de cubrir la turística, os animo a que la cubráis también, si habéis podido con el alquiler flexible, esta [demanda] también podéis", ha exhortado a los empresarios el regidor. Que ha destacado que este es "un fenómeno que ha surgido para quedarse y que permite que el turista llegue a cualquier rincón", y ha apostado por la búsqueda de la excelencia y la calidad en el sector.

En esa búsqueda de la excelencia, ha subrayado la necesidad de que haya "la máxima convivencia posible entre residentes y turistas". Así, ha incidido en que "cuanto más a gusto está el que llega, mejor para todos porque gasta más, pero también es importante que esté a gusto el que vive aquí, que la convivencia sea la mejor posible".

También ha asegurado que, si ellos "trabajan para esa excelencia" desde el Ayuntamiento impulsarán la oferta cultura, ocio y la oferta de la ciudad al mismo nivel.

Por su parte, el fundador de Vitur y presidente de la Asociación de Profesionales de viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), Carlos Pérez-Lanzac, ha subrayado la importancia del sector en España, que es "uno de los mercados más importantes de Europa [el segundo, detrás de Francia]".A nivel nacional, Andalucía representa un 21 % de impacto económico, en torno a 4.300 millones, y "Málaga es una de las mecas" de este tipo de alojamientos.

El sector del alquiler vacacional da respuesta a una demanda del mercado, según ha reivindicado la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), cuyo presidente, Miguel Ángel Sotillos, se pregunta si España puede "permitirse" no ofrecer esta modalidad de alojamiento.Las viviendas turísticas representan un tercio de la capacidad alojativa en España, con una diseminación "mucho mayor que la de cualquier otro tipo de alojamiento" y una ocupación "muy buena", ha sostenido Sotillos. "Si España no lo ofrece, esos turistas buscarán donde poder obtenerlo, y no será España ¿Podemos permitirnos eso?", ha manifestado a los periodistas.