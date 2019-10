Realizan en Málaga la primera endoscopia en el mundo con tecnología 5G

"He salido temblando del endoscopio. Es como si tuviera justo enfrente a uno de los mayores expertos del mundo echándote una mano. Es un aporte que no tiene precio. Parece que está detrás de la pantalla y no a 11.000 kilómetros de distancia". Así de gráfico se ha mostrado esta mañana el doctor malagueño Pedro Rosón, jefe del servicio de aparato digestivo del Hospital Quirónsalud de Málaga. No es para menos porque se ha realizado en Málaga la primera endoscopia en el mundo con tecnología 5G. "Es la primera vez que se hace así. En otras ocasiones se han emitido endoscopias en streaming pero nunca en un tiempo tan real y con tantos datos", añade Rosón.

El proceso ha sido el siguiente. Una paciente ha sido sometida a una colonoscopia para extraerle un tumor. Además de los doctores del hospital malagueño, encabezados por Rosón, estaba en contacto continuo y directo el doctor Katsumi Yamamoto, director del Endoscopy Center del Hospital de Osaka y uno de los mayores expertos del mundo en esta materia.

Gracias a la tecnología 5G, el doctor Yamamoto podía observar perfectamente y en tiempo real, pese a que estaba en su casa en Osaka, el interior del colon de la paciente y hacer sus comentarios médicos sobre cuáles eran las mejores opciones. Junto a la imagen de alta definición en 4K, en la pantalla veía las constantes vitales de la paciente, la coagulación y el tipo de corte del bisturí. Una de las características del 5G es su baja latencia, es decir, que no había retraso ni en la transferencia de imágenes ni del sonido, de forma que el doctor Yamamoto participaba como uno más en la intervención sin ningún tipo de problema.

"Estábamos tres médicos interviniendo en la sala y el doctor Yamamoto en su casa y todos hablábamos como si estuviéramos juntos. Esto va a redefinir cómo nos podemos relacionar los médicos y va a cambiar totalmente la forma de compartir conocimientos con otros compañeros", ha destacado el doctor Rosón.

De hecho, en un momento de la intervención ha habido una complicación que ha sido resuelta entre todos. "Yo sabía que tenía que hacer ese tipo de corte, pero si un experto como el doctor Yamamoto te dice que lo estás haciendo bien así te quedas mucho más tranquilo", ha detallado el doctor malagueño.

Esta pionera intervención nace de un acuerdo entre el Hospital Quirón de Málaga y Telefónica y ha formado parte de unas jornadas de endoscopia digestiva avanzada a las que han asistido 70 médicos que, en el salón de actos del centro hospitalario, estaban viendo en directo a través de pantallas la intervención y los comentarios realizados por todos los facultativos, incluyendo al doctor japonés.

"La tecnología permite hacer este tipo de actividades y el reto de los hospitales es llevarlo al día a día. Hoy era un hito importante y seguimos trabajando con Telefónica para poder beneficiar a más clientes", ha afirmado Tomás Urda, director del hospital Quirón en Málaga, quien ha hecho hincapié en la "apuesta de este hospital por la investigación y la docencia".

Jerónimo Vílchez, director territorial Sur de Telefónica, ha destacado por su parte que la tecnología 5G es aplicable a muchos otros sectores, ha precisado que Telefónica ya da cobertura 5G prácticamente a toda Málaga capital y que seguirá aumentando la red a lo largo del año 2020 en el resto de la Costa del Sol, especialmente para núcleos empresariales ya que la aplicación del 5G para los teléfonos móviles de los usuarios particulares no es especialmente relevante en comparación con el 4G actual.

"Málaga es una de las ciudades donde Telefónica lleva dos años trabajando con el 5G, que trae capacidades diferentes, además de ofrecer un mayor ancho de banda para subida y bajada de datos, muy baja latencia y albergar varias conexiones a la vez", ha señalado Mercedes Fernández, gerente de innovación de Telefónica, quien ha adelantado que este jueves por la tarde se va a realizar otra endoscopia con 5G en el hospital de Poniente de El Ejido. En este caso la realizará el doctor Francisco Gallego y será asesorado desde Málaga con esta tecnología por el doctor malagueño Pedro Rosón.