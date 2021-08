Málaga suma seis fallecidos más por Covid y hay casi un centenar de pacientes en UCI

La primera semana de agosto sigue dejando malos datos en relación con la pandemia, sobre todo por las víctimas mortales. Este jueves, Málaga tiene que lamentar otros seis fallecidos por Covid, casi la mitad de los registrados en Andalucía (hay cuatro en Almería, dos en Sevilla y otros dos en Córdoba, y uno en Granada). En total, unidos a los otros seis de ayer, los nueve del martes y los cinco del lunes suman 26 muertos por el virus en apenas cuatro días en la provincia. Además, ya hay casi un centenar de pacientes ingresados en las UCI de los hospitales malagueños (99 en concreto, diez más que el día anterior).

Hace casi un mes que el goteo de fallecidos es diario, aunque las cifras no son tan altas como en anteriores olas. La provincia no registraba una racha tan trágica de decesos desde hacía cuatro meses, cuando con el inicio de la vacunación se logró reducir de forma drástica los fallecimientos. En julio únicamente ha habido cinco jornadas sin muertes por coronavirus y, de momento, agosto no mejora este indicador. En toda la pandemia han perdido la vida 1.750 malagueños.

Los hospitalizados también llevan semanas aumentando, de la mano del incremento de los contagios. En estos momentos hay 503 personas hospitalizadas en la provincia, según el último balance aportado por la Junta de Andalucía. De ellas, 99 se encuentran en un estado más grave en la UCI, tras haber entrado en estas unidades de cuidados intensivos diez personas en las últimas horas.

Por otro lado, si se puede sacar algo positivo de la última actualización de los datos de la pandemia es que por segundo día consecutivo ha bajado la tasa de incidencia en la provincia. Está en 770,3 casos por 100.000 habitantes, frente a los 805,9 de la víspera, lo que supone una reducción de 35 puntos. El riesgo sigue siendo extremo, pero después de dos semanas la provincia logra establecerse por debajo de los 800 casos de incidencia.

Málaga capital también reduce su tasa acumulada por segundo día y se coloca con 939,4, después de haber superado el martes el umbral de los 1.000 casos. Del mismo modo, Marbella y Estepona también siguen bajando su incidencia lentamente con 848 y 872,9, respectivamente, lo que permitirá en ambas ciudades levantar el toque de queda a partir de la madrugada del sábado, una vez que se hayan cumplido los siete días de vigor de la medida. Cabe recordar que esta noche todavía está prohibido circular entre las 2.00 y las 7.00.

En cuanto a los contagios de Covid, este jueves la Consejería de Salud ha notificado 873 nuevos en Málaga, lo que significa un ligero incremento respecto al día anterior (51 más). Si se compara el dato con el de hace siete días se aprecia una tendencia a la baja, pues el 29 de julio hubo 1.284 positivos. Esta semana solo un día se ha superado la barrera de los 1.000 (el martes, con 1.270).

Los curados suman 646 esta jornada, con lo que el total de personas que han superado el Covid desde el inicio de la pandemia son ya 113.101 en la provincia. Los contagiados desde marzo del año pasado son, por su parte, 139.160.