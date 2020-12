Málaga inicia la vacunación contra el Covid diez meses después de los primeros casos

La de ayer fue probablemente la noticia más esperada de este aciago 2020, la luz al final del túnel, como dijo el neumólogo del Hospital Clínico, José Luis Verdugo. Y en el centro residencial de mayores de El Palo, gestionado por la Junta de Andalucía, la vacuna de Pfizer contra el coronavirus se esperaba con especial emoción.

Un equipo de sanitarios llegó a las 10:00 para preparar la logística y esperar la entrega de las dosis, que salieron desde Granada con destino a Málaga pasadas las 12:15. “Hoy es un día de esperanza, estamos muy contentos, es un día muy importante”, dijeron los profesionales a su llegada.

Una furgoneta de la Consejería de Salud y Familias accedió al recinto quince minutos antes de las 14:00, custodiada por un coche con dos agentes de la Policía Nacional vestidos de paisano. Antes de esto, a lo largo de toda la mañana, varios familiares se acercaron hasta el centro para firmar el consentimiento de administración a sus mayores dependientes. María Victoria Casado, nieta de Miguel Sánchez, fue una de ellas.

“Soy partidaria de que se ponga la vacuna pero nos genera cierta desconfianza por los efectos adversos que tiene, pero hay que ponérsela, es la única solución para que podamos recuperar el contacto”, decía. Su abuelo, de 94 años, solo ha podido verla desde la puerta en los últimos meses.

Antes Miguel estaba en una residencia privada y fue trasladada a esta en el mes de mayo, cuando tuvo plaza disponible. “Lo llamo todos los días y hablamos”, comentó María Victoria, pero no es lo mismo. “En verano solo lo pudimos ver con un EPI, muy poco tiempo y siempre un mismo familiar, mi hermana, por ejemplo, no podía venir”, relataba. La vacuna podrá dar un giro a la situación de los mayores en las residencias.

Hasta esa verja se acercó Rosario Molina, nacida en Ciudad Real hace 80 años pero residente en Málaga desde 1999. “Estoy un poco preocupada, más que emocionada, pero cruzamos los dedos y esperemos que salga todo bien, porque con lo que ya llevamos... a ver si es verdad que se para esto ya”, dijo. Una vez recibido el fármaco, comenzó la inmunización de los 80 residentes, que se prolongó hasta las 17:30.

Primeras residentes vacunadas en Málaga

Su compañera Eugenia, de 88 años, fue la primera malagueña en recibir la vacuna. La dosis se la administró Enrique, enfermero del Distrito Sanitario Málaga. “Es bastante emocionante poder administrar por fin la vacuna del Covid después de lo que ha supuesto en la sanidad mundial y, en particular, en la nuestra”, comentó el enfermero. “Es muy emocionante estar viviendo esto”, reiteró.

“Hay que hacerlo, nos tenemos que vacunar y ya está hecho”, comentó Eugenia, poco después de recibir la dosis. “Yo no tengo miedo, depende de la reacción que tengamos, pero la verdad es que no me asusta mucho, no pienso que vaya a reaccionar mal a lo que me han puesto. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa”, dijo en un vídeo distribuido por la Junta de Andalucía.

Inés, la segunda residente en vacunarse, le pedía a los sanitarios que le pusieran “la aguja más chica” que tuvieran “pero que mate al bicho”, bromeaba sonriente con el personal.

Medio centenar de dosis entre los profesionales del Clínico

El segundo lugar elegido por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía para iniciar la campaña de vacunación en la provincia de Málaga fue el Hospital Clínico Virgen de la Victoria, en la capital malagueña, el primero que recibió a pacientes Covid a finales de febrero.

El neumólogo José Luis Velasco y la celadora Virginia fueron los que encabezaron la lista de medio centenar de profesionales sanitarios que recibieron ayer el fármaco Pfizer en el primer día de la campaña. “Es una alegría enorme, estamos viendo ya la luz al final de ese túnel que empezó en marzo, donde todo era oscuridad”, comentó Velasco. “Pensar que ya nos hemos vacunado y que va a empezar a llegar a todas las personas me alivia mucho, aunque no dejo de acordarme de aquellos que no han podido llegar a tenerla”, agregó el neumólogo.

Virginia señaló que “estábamos todos un poco expectantes porque no sabíamos cómo iba a ser todo, pero hay que ponérsela para que esto acabe de una vez, para que todos estemos bien”. También recordó que “nosotros en planta Covid hemos sufrido mucho, hemos visto a mucha gente solita, así que entre todos tenemos que hacer que esto salga adelante”.

José Jesús, responsable médico de la unidad de Vigilancia de la Salud, destacó que “estábamos desando que llegara para volver a lo que siempre hemos sido, a una sociedad que necesita el contacto humano”. Y agregó que la respuesta fue muy positiva. “Todo el mundo quiere vacunarse y compartir con nosotros el hecho de inmunizarse para poder volver a la normalidad”, señaló.

La herramienta más importante para frenar la pandemia

Blanca O’Donnell es responsable de Medicina Preventiva y aseguraba este domingo sentirse “muy orgullosa” de pertenecer al hospital que va a poner las primeras dosis de la vacuna en la provincia. “Para nosotros es un día histórico, porque significa añadir una de las medidas preventivas más importantes para poder eliminar la transmisión del coronavirus”, agregó.

Eso sí, destacó O’Donnell que no va a ser la única medida que tenga que aplicarse. “Tendremos que seguir vistiendo la mascarilla y haciendo la higiene de mano, pero viene la herramienta más importante que seguro va a hacer que cambiemos el rumbo de esta pandemia hasta el éxito total”, dijo.

“Los profesionales que vienen a ponerse la vacuna nos transmiten muchísima emoción, mucha seguridad, garantías y ganas, todos quieren venir a ponérsela, la gente está viviendo un momento muy bonito, tienen una oportunidad muy cerca y se sienten muy confiados”, añadió la responsable de Medicina Preventiva del Clínico.

José Antonio Ortega, director gerente de este centro hospitalario destacó que “es un día histórico para este hospital” y señaló que la campaña ha comenzado con los profesionales dedicados a los pacientes Covid y poco a poco se irá ampliando al personal de Urgencias, UCI, del resto de áreas y todas las categorías profesionales.

“Hay que agradecer a todos los profesionales su trabajo e implicación para que todo salga a la perfección”, subrayó Ortega. Y afirmó que “nuestros profesionales están encantados de poder vacunarse e intentar así prevenir la aparición de la enfermedad, están orgullosos de pertenecer a este hospital y que sea pionero en el inicio de la vacunación en Málaga”.

Este lunes continuará en la residencia de mayores de Estepona, igualmente gestionado por la Junta de Andalucía, y en otros centros sanitarios. A partir de ahora, “tal y como se ha comprometido el Gobierno de la nación a través del Ministerio de Sanidad, llegarán a la comunidad semanalmente un total de 70.000 dosis, que se irán distribuyendo estrictamente bajo el protocolo que se ha marcado con Sanidad”, detalló el presidente Moreno Bonilla.

En la provincia malagueña se han establecido 37 puntos de vacunación, más que en ninguna otra provincia andaluza.