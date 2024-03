Málaga espera cuatro días seguidos de lluvias: estos son los municipios donde más agua caerá

Una nueva borrasca atlántica se acerca a España y, esta vez, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí prevé que su influencia se note en Málaga con lluvias que regarán toda la provincia y que pueden ser abundantes en algunos puntos. Los cambios en el tiempo llegarán el jueves y lo bueno es que habrá cuatro días consecutivos de precipitaciones en la provincia, algo tristemente inusual en los últimos meses. Todo eso, claro está, si el pronóstico meteorológico se cumple.

Así, la Aemet ha anunciado la llegada del primer frente activo para el jueves; entrará por Galicia y de ahí se extenderá al resto del país. En su recorrido, la borrasca irá dejando precipitaciones en el norte y buena parte del oeste peninsular, y alcanzará a la provincia de Málaga de oeste a este desde las 06:00 horas de ese mismo día.

Aún queda poder afinar con más exactitud la magnitud con la que afectará dicha borrasca a Málaga, pues la Aemet todavía no precisa los litros que podrían recogerse. No obstante, según ha avanzado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, "vamos a encadenar cuatro días seguidos de lluvias". Es decir, habrá que sacar el paraguas el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y esto es lo más destacable. "No está nada mal para lo que venimos padeciendo", ha afirmado el meteorólogo.

Municipios de Málaga donde más va a llover

Además de durar varios días, serán precipitaciones "moderadas" y "localmente persistentes" que afectarán a toda la provincia malagueña. La Serranía de Ronda, Antequera y la alta Axarquía son las zonas en las que más se espera que llueva. Según el director del Centro Meteorológico de Málaga, podrían ser lluvias parecidas a las caídas a inicios del mes de febrero, que dejaron unos 90 litros por metro cuadrado en municipios como Cortes de la Frontera o en Los Reales de Estepona.

El pronóstico detallado de de la web de la Aemet dibuja las primeras lluvias en la provincia de Málaga para el jueves, a partir de las 06:00 horas. Se darán primero en la Serranía de Ronda y la parte más occidental de la Costa del Sol (Estepona, Manilva, Benahavís o Casares) y se irán desplazando a todas las comarcas, de forma que entre las 12:00 y las 18:00 horas la probabilidad de precipitación rondarán el 95-100% en cualquier punto de la provincia, con posibilidad también de que se produzcan algunas tormentas.

A partir de la tarde del jueves las lluvias irán remitiendo de intensidad, y se quedarán concentradas sobre todo en la comarca de la Axarquía (más en las zonas de montaña) y en la Serranía de Ronda. Para el viernes continuará el mismo escenario: a partir de las 06:00 habrá lluvias acompañadas de posibles tormentas en Ronda, la costa más occidental, Antequera y la Axarquía.

Se producirán también algunos claros, especialmente en municipios del Valle del Guadalhorce, Málaga capital y las localidades costeras más próximas a la capital, como Rincón de la Victoria, Torremolinos y Benalmádena. Pero en general los cielos estarán muy cubiertos en toda la provincia, también durante la tarde. Es decir, lloverá durante todo el viernes en toda la provincia, con más o menos intensidad.

El sábado será el día con más lluvias

El día que más lluvias se van a registrar es el sábado 9 de marzo, sobre todo hasta las 18:00 horas. La Aemet apunta a probabilidades de entre el 90% y 95% en la Serranía de Ronda, así como en el interior de la Axarquía; de hasta el 100% en la comarca de Antequera, y del 90% en el Valle del Guadalhorce.

En el litoral malagueño los porcentajes bajan un poco, aunque siguen siendo altas. En concreto, Málaga capital oscilará en torno al 75-80% de posibilidades; Marbella, del 90%; Torremolinos, del 60-80%; y Fuengirola, Mijas y Benalmádena, del 70-85%.

De cara al domingo seguirán las precipitaciones en Málaga, más abundantes en la primera mitad del día. Por la tarde las nubes se empezarán a retirar y para el inicio de la próxima semana únicamente se pueden registrar precipitaciones en zonas altas de la Serranía y de Antequera.