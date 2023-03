Málaga registra su segundo invierno más cálido de los últimos 60 años

Málaga ha registrado, desde el punto de vista térmico, el segundo invierno más cálido desde 1961, con una temperatura media de 11,7 grados, lo que supone una anomalía de 1,5 grados más respecto al anterior. Y ello se debe, en palabras del director del Centro Meteorológico de Málaga (Aemet), Jesús Riesco, a que los termómetros se mantuvieran al alza especialmente durante el mes de diciembre, cuando la Costa del Sol celebró la Navidad con cielos soleados y 23 grados de máximas.

La tónica será similar en los próximos meses. La Aemet prevé que esta primavera haga "más calor de lo normal". "Hay señales de que en toda la península, y también en el Sur de España, los valores de temperatura sean superiores a los habituales. Si dividimos todas las primaveras, ésta quedaría en el tercil más cálido", detalla el meteorólogo.

La sequía meteorológica persiste

A pesar de que la temporada ha sido ligeramente húmeda en la provincia de Málaga, con un registro medio de 211 litros por metro cuadrado, continúa la sequía meteorológica. La Aemet no espera precipitaciones de cara a los próximos días.

En cuanto a si lloverá o no en la próxima Semana Santa, el responsable de la Aemet recalca que "aún estamos lejos" para establecer una predicción fiable, pero sí se puede anticipar que podría haber "bastantes menos precipitaciones de lo normal". "No quiere decir que vaya a llover, pero la probabilidad es inferior. Durante la primera parte de la próxima semana, que incluirá el Viernes de Dolores, es probable que no llueva nada, pero para la segunda podrían cambiar las cosas", detalla.

La semana acabará con más calor

Tras la bajada de temperaturas que los termómetros han marcado este lunes, con máximas de 20 grados, se espera, de nuevo, más calor. Para el martes, la previsión apunta que en el litoral mediterráneo se registren intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar bancos de niebla. Los vientos serán de levante en el Estrecho y variables flojos en el resto. Esto provocará que las temperaturas en la provincia sigan en torno a los 20 grados de máxima. Antequera será el punto más cálido con 23.

El miércoles, los cielos se prevén despejados y los vientos podrían girar a componente oeste, lo que provocará un leve ascenso de las temperaturas. En Antequera los termómetros podrán marcar 25 grados y 23 en Ronda. En la capital malagueña se esperan 22. Para el jueves el mapa continúa sin cambios, con soles dibujados en todo el territorio y con máximas en ascenso. Se prevé que Málaga capital llegue a los 27 grados y Marbella a 26.

El inicio del fin de semana se estima caluroso, con casi 30 grados en la capital malagueña durante las horas centrales del día, 28 en Vélez-Málaga y 26 en Marbella. El calor se suavizará un poco el sábado, pero los termómetros seguirán registrando temperaturas altas para el comienzo de la primavera.