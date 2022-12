Premios Malagueños de Hoy 2022: La lucha valiente por los caminos del éxito

Los caminos del éxito no están exentos de grandes escollos, de errores y partes muy difíciles. Pero perseverar, hallar soluciones, reconstruir y luchar con coraje para seguir avanzando es lo que les hace llegar a un punto parecido a una meta a los que deciden transitar por ellos. Ya sea en el terreno creativo y más íntimo de todos o en el deportivo, el más colectivo. Puede que el éxito signifique ayudar a que no se queme un metro más de monte en un devastador incendio forestal, fundar una empresa que se convierta en una firma valorada en más de 2.000 millones o lograr que miles de estudiantes puedan cursar una carrera universitaria en su provincia. No hay fronteras. Lo que sí une a todos ellos es el orgullo que producen en la sociedad a la que pertenecen y eso es lo que intenta reconocer este periódico cada año.

Desde su fundación en 2004, Málaga Hoy ha intentado reconocer el trabajo, el esfuerzo, el valor y la ejemplaridad de profesionales, colectivos sociales, deportistas, artistas y entidades que han hecho de Málaga una tierra mejor.

En este 2022, el año de la post pandemia, tampoco libre de malas noticias, se ha podido vibrar con la gesta deportiva del BeSoccer UMA Antequera en fútbol sala, se ha celebrado el Premio Nacional de Poesía para Aurora Luque, se han festejado los primeros 50 años de la Universidad de Málaga y la consolidación de la firma Jobandtalent creada por el malagueño Juan Urdiales. Y de otro desastre natural surgieron, como los deseados brotes verdes, corazones guerreros que se enfrentaron a las llamas, como el de Salvador Pérez Senderito.

Todos ellos recibirán el galardón en el acto que se celebra este miércoles a las 20:30 en el hotel AC Málaga Palacio con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía

La poeta Aurora Luque tiene su propia voz y es de tal calidad que le ha valido el Premio Nacional de Poesía este 2022 por su libro Un número infinito de veranos, publicado por Milenio. “Si me quito la poesía, me quito a mí misma”, confesaba tras el anuncio del galardón. Aunque esta almeriense, criada en la Alpujarra granadina y residente en Málaga desde 1988, traductora, articulista, profesora de griego, editora y gestora cultural también tiene mucha responsabilidad en el rescate de otras autoras que fueron silenciadas. Por ello, en este 2022, ha sido igualmente galardonada con el Premio Menina entregado por el Ministerio de Igualdad.

Como investigadora de otras escritoras ha trabajado en los campos de la edición de sus textos y de la traducción. Ha editado cuatro volúmenes de la dramaturga malagueña del siglo XVIII María Rosa de Gálvez. También ha editado a la poeta cubana Mercedes Matamoros. Ha prologado y cuidado la edición de Hambre de libertad, las memorias de la periodista y diplomática malagueña Isabel Oyarzábal.

Ha traducido a numerosas poetas: la griega clásica Safo, las francesas Louise Labé y Renée Vivien; la griega actual María Lainá, así como una antología de todas las autoras griegas y romanas supervivientes recogida bajo el título Grecorromanas (ed. Austral). Es doctora por la Universidad de Salamanca, premio Loewe en 2019 por Gavieras y premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer.

Salvador Pérez 'Senderito', un guía para el Infoca

Pudo más su amor por los montes que el fuego estaba devorando que la precaución o el miedo. Por eso, Salvador Pérez, más conocido como Senderito, se puso de inmediato a disposición del Infoca para guiarlos por esos caminos que tan bien se conoce, y le han valido el mote, y ayudar en todo lo posible durante el incendio que se inició el 15 de julio en la Sierra de Mijas. Las llamas calcinaron más de 2.000 hectáreas también de los municipios de Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, su pueblo.

Salvador Pérez fue banderillero durante más de 40 años. Pero se jubiló con 55 y desde entonces se aficionó al entrenamiento en los montes, a recorrer cada uno de sus rincones. Por eso consideró que su conocimiento sobre el terreno podría ser útil a los profesionales del Infoca. “No podía quedarme parado, es mi sierra”, confesaba días más tarde a este periódico. “Yo me tiraba como si fuese una cabra, les ayudaba a encontrar huecos seguros”, relataba Pérez.

Como él, más de 200 personas participaron como voluntarios durante las labores de extinción. Y eso, la implicación y el coraje de sus vecinos, es la cara amable de un desastre medioambiental como este. Valiente y lleno de energía, Salvador Pérez afronta sus 63 años con actitud vitalista y sigue poniendo retos a su cuerpo en plena naturaleza, muchos de ellos con fines solidarios. No en vano su web se llama ‘Querer es poder’.

Universidad de Málaga, sus primeros 50 años de historia

En el lejano 1561, Juan de Berlanga y Maldonado, corregidor de Málaga, ya intentó instalar en la ciudad una universidad. Hubo posteriores intentos fallidos, en el siglo XIX y a principios del XX. En 1963 los malagueños se echaron a la calle para pedir su creación y ese año fue aprobada por el Consejo de Ministros. Pero en el 68 se pusieron en marcha nuevas universidades en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y Málaga se quedó esperando una vez más.

En 1965 comenzó su primer curso la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en la Alameda Principal, la actual sede del Archivo Municipal. Sin embargo, dependía de la Universidad de Granada. Así que, tras mucha reivindicación política y social, tuvo que esperarse hasta el 18 de agosto de 1972 para la creación de la Universidad de Málaga. Con tan solo la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Medicina y algo más de 4.000 estudiantes en el curso 1972/1973, la UMA abría sus puertas por primera vez. Luego llegaron, un año después, las facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras y en 1978 se levantó el primer edificio del actual campus de Teatinos.

Medio siglo después, casi 34.000 estudiantes cursan alguno de los 60 grados, cinco de ellos interuniversitarios, nueve dobles grados, 67 másteres, siete dobles másteres, 22 programas de doctorado y más de 200 programas de enseñanzas propias, dispuestas en siete modalidades. Casi dos millones de metros cuadrados se reparten entre los campus de Teatinos y El Ejido y en ellos se alzan 53 edificios en los que se alojan 18 centros y 71 departamentos. Desde 1972 la Universidad de Málaga ha tenido 176.685 egresados y 5.668 doctorados, lo que hace un total 182.353 títulos expedidos. José Ángel Narváez, catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina, es el sexto rector de la UMA.

Jobandtalent, el unicornio del trabajo temporal

En 2009, en la cresta de una crisis de desempleo sin precedentes, el malagueño Juan Urdiales y Felipe Navío detectaron una brecha entre las empresas que buscaban mano de obra cualificada y la población desempleada. El sistema estaba cambiando, requería mayor flexibilidad y agilidad en la gestión de plantillas y ahí vieron la oportunidad de conciliar la demanda con la mano de obra adecuada.

Así nació Jobandtalent (trabajo y talento), una plataforma que aúna todos los servicios que necesitan ambas partes, desde el proceso de inscripción y la vídeo entrevista hasta la gestión de documentos para la contratación, nóminas e incluso turnos e incidencias. “Queremos hacer un cambio positivo en el sector, transformando el trabajo flexible en algo fiable, agradable, económicamente estable y libre de estigmas”, aseguran desde la firma, que se ha expandido sin descanso desde sus inicios.

En 2012 saltó a Reino Unido y una década después ya opera en once países, Estados Unidos entre ellos. En 2021 alcanzó el estatus de Unicornio, lo que significa estar valorada en más de 1.000 millones de dólares. Ese mismo año, la empresa logró el millón de euros en ingresos y contactó a cientos de miles de trabajadores con más de 2.500 empresas de todo el mundo, para lo cual requiere de una plantilla de más de 2.000 personas. Su valoración actual es de 2.400 millones de dólares.

BeSoccer UMA Antequera, campeón de la Copa del Rey

Las gestas deportivas siempre son el orgullo de muchos. Toda la afición que siente los colores celebra como propios los éxitos de su equipo. Y si son de película, mucho más. No faltan motivos para estar orgullosos del BeSoccer CD UMA Antequera, que el pasado 15 de mayo se alzó con la Copa del Rey de fútbol sala enfrentándose en el camino a cinco conjuntos de Primera División.

Dirigidos por José Antonio Borrego Tete levantaron un título que solo habían ganado hasta ahora tres clubes, el Barça, ElPozo y Movistar Inter. “Los sueños sí se cumplen”, reconocen en su web. Y es que esta hazaña de un equipo de Segunda División, un logro sin precedentes, será muy difícil de igualar. Los protagonistas, un grupo de jóvenes chavales universitarios, el 80% malagueños. De Coín, de Cuevas del Becerro, de Fuengirola, de la capital.

Ser campeones de la Copa del Rey es algo sin precedentes en el fútbol sala y en el deporte español. Venció en la final, en la nueva catedral del 40x20 español, el Olivo Arena, al Viña Albalí por 3-2. Y ese era el quinto equipo de Primera División que eliminaba para ganar el título desde segunda. Su capitán, Miguel Conde, alzó la copa junto a los porteros Cone, Contreras y Juan Carlos, los alas Burrito, Davilillo, Jesús, Miguel Conde, Óscar y el pivote Pablo Ramírez, junto a Javi Beltrán, Javi Campano, Álvaro Copas, al pichichi Cobarro, Quique Hernando, Raúl Cantó, Álvaro Quevedo y Dani Ramos.