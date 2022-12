Medio siglo de vida al servicio académico de Málaga

De esta adaptación al entorno nace el interés por la Formación Profesional . La Universidad de Málaga ha sido la primera en estar autorizada para impartir Cursos de Enseñanza No Universitaria de Formación Profesional y su intención es “hacer una oferta para el curso próximo” . Asimismo, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narvéz, aseguró a este periódico que con este tipo de formación “ queremos establecer un sistema permeable de formación y que cada uno elija hacer su formación dependiendo de sus necesidades y su situación vital”.

Año tras año la Universidad de Málaga va creciendo y este curso 2022/2023 no ha sido menos. En su catálogo de titulaciones han incluido el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el doble grado en Ciencias Políticas y de la Administración (UGR) y Periodismo (UMA) y el doble grado en Turismo y Traducción e Interpretación, con opciones de segunda lengua en inglés y francés. Esto según Pimentel significa “ el deseo de la universidad de adaptarse a lo que el entorno necesita y esa adecuación contínua es lo que hace que cada año intentemos adaptarnos y ampliarnos”

Recibir el premio a Malagueños de Hoy 2022, para la UMA es un “orgullo”. El vicerrector de Estudios insiste en que este premio reconoce el medio siglo de vida de la Universidad y también el trabajo que ha realizado desde un primer momento con la sociedad malagueña. El balance que hace de este medio siglo de vida es “muy positivo”, puesto que “ pocas universidades tan jóvenes han llegado al nivel al que la Universidad de Málaga ha llegado e insisto en que hay pocas universidades tan jóvenes que han alcanzado los objetivos que ha alcanzado la UMA, pero lo hemos conseguido gracias al entorno, es de lo que más tenemos que enorgullecernos”. Así pues, señala que "es una alegría que se reconozca a la Universidad de Málaga y no solo por el 50 aniversario, sino también para lo que representa la sociedad de Málaga para la universidad y lo que la universidad representa para la sociedad, que es algo excepcional”.

Tras cinco décadas al servicio académico de la provincia de Málaga, la UMA se ha convertido en una de las instituciones más importantes de la ciudad y por ello ha recibido el premio a Malagueño de Hoy 2022 . Ernesto Pimentel, vicerrector de vicerrector de Estudios de la UMA, fue quien recogió el premio, junto con Adelaida de la Calle y José María Martín Delgado, en nombre del rector, José Ángel Narváez, que no pudo asistir al evento.

El siguiente objetivo, lograr un nuevo modelo de financiación

Actualmente, según aseguró a este periódico el rector José Ángel Narváez, la UMA sigue siendo la segunda universidad de España en recibir menos dinero por alumno. Por ello, Ernesto Pimentel, vicerrector de Estudios de la UMA, sostiene que “la situación financiera no es la mejor, pero no solo en la UMA, sino de forma generalizada en las universidades andaluzas”. Además, apunta que la UMA “ha tenido que incorporar una extensión de lo que es el presupuesto decidido inicialmente”. Asimismo, señala que están esperando que se defina un nuevo modelo de financiación para el Sistema Público Universitario Andaluz “que haga que por lo menos no estemos pendientes de lo que ocurre cada año, sino que sepamos y tengamos la garantía que la suficiencia financiera la tenemos garantizada”. De este modo, el gasto medio por estudiante de la Universidad de Málaga, que según el rector está en 4.000 euros, podría cambiar y así las universidades andaluzas podrían llegar a tener los mismos ingresos por estudiante.