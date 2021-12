Mercedes Cárdenas desde Dubai: "Llevo 33 días pasando necesidad, hambre, mendigando casa por casa"

La malagueña Mercedes Cárdenas traga saliva, hace acopio de unas fuerzas que ya escasean y enciende la cámara de su móvil para relatar cómo se encuentra desde que el pasado 25 de noviembre le impidieran coger un vuelo en el aeropuerto de Dubai de regreso a casa. "Llevo 33 días pasando necesidad, hambre, mendigando casa por casa", asegura.

En octubre, Mercedes llegó a esta ciudad de Emiratos Árabes con su pareja, José Luis Sánchez, para trabajar en un yate que incumplía la normativa básica de seguridad y habitabilidad. Tras múltiples requerimientos a la propietaria sin obtener resultado, el capitán decidió parar el barco y denunciar el caso a a las autoridades portuarias. Dos días después fueron echados del barco. Ahí comenzó su pesadilla porque cuando Mercedes quiso embarcar, en el control de Migración del aeropuerto fue retenida y desde entonces no ha podido abandonar el país.

"Estoy en Dubai retenida ilegalmente, ya son 33 días y me encuentro pidiendo asilo, de casa en casa. Ahora mismo estoy con una familia cubana, haciendo trueque, les cuido a los peques y ellos me dan alojamiento y comida", dice. Y agrega que fue "ilegalmente echada del barco donde trabajaba, me quedé sin poder trabajar porque no me cortaron la visa, pero tampoco podía volar de vuelta a España, es decir, me quedé aquí sin dinero, sin poder trabajar ni poder volver a mi tierra".

Mercedes considera que "es de vergüenza y muy injusto e inhumano que me tengan en estas circunstancias y condiciones, que no le deseo a nadie". Desde que se dio cuenta de que no era un simple error burocrático fácilmente subsanable pidió auxilio a todos los organismos.

"La Embajada de España en Dubai no me ha ayudado, llevo más de un mes aquí y no he avanzando en nada, todo lo que se ha movido ha sido gracias al trabajo de la gente que sí me ha ayudado desde España", afirma.

Su estado emocional, subraya, está muy tocado desde entonces. "Estoy muy nerviosa, en un estado de ansiedad continuo desde hace 33 días, estoy que no pienso bien, no como bien, no me encuentro bien y no soy persona, he pasado estos días con ansiedad, con incertidumbre, psicológicamente destrozada y sin entender nada", agrega Mercedes.

"Llevo 33 días pasando necesidad, hambre, mendigando casa por casa, pidiendo ayuda a una embajada que me da la espalda", reitera la malagueña. Y destaca que cuando la retuvieron en el aeropuerto y no pudo volar "tampoco me dieron ninguna explicación del motivo real por el que estoy retenida, no me dieron ningún papel por escrito que diga el por qué, todo es muy oscuro, muy extraño, después de haber sido echada del lugar de trabajo y donde estaba viviendo, sin pagarme ni un duro, en una situación súper grave y de emergencia", indica.

"Aquí no puedo hacer nada, no puedo trabajar porque la visa del otro trabajo tampoco me la cancelaron, no entiendo nada y sigo sin entender nada, por eso estoy mal psicológicamente", destaca. "De tantos días en este estado de nervios, ansiedad y malestar, en este estado de represión y violación de mis derechos como persona, obviamente tengo repercusiones en mi estado mental y físico", añade la malagueña.

Su mensaje lo termina diciendo que "Dubai no es como lo pintan, tiene su cara oscura, retrógrada, misógina, es bastante dictatorial".

La Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía ha afirmado este lunes que mediante las gestiones efectuadas ante los servicios de seguridad emiratís "se ha podido verificar, por parte del propio departamento de emigración emiratí, que no existe ningún impedimento legal para que Mercedes pueda salir del país (excepto que hubiera alguna causa abierta de tipo laboral, situación que no se da en este caso), por lo que resulta muy irregular que se la mantenga retenida en aquel país".

Ante esta situación, la Secretaría de Acción Exterior ha solicitado con urgencia a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos que un funcionario de la diplomacia española en Dubai "acompañe a Mercedes al aeropuerto para garantizar que pueda embarcar lo antes posible en un vuelo hacia España".