Regresan las lluvias a toda la provincia durante este fin de semana

La provincia espera lluvias para este fin de semana, según el Centro Meteorológico de Málaga, que ha explicado que las precipitaciones comenzarán este viernes y durarán hasta el domingo, debido a la formación de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en el norte de África, en la zona de Melilla, y que se irá desplazando, primero hacia Almería y luego hacia Málaga.

Este fenómeno; tal y como ha asegurado el director del centro, José María Sánchez-Laulhé; provocará unas precipitaciones moderadas a partir de este viernes y se intensificarán el sábado y el domingo. Todo apunta a que incluso se tendrá que activar algún aviso por tormentas, aunque Sánchez-Laulhé ha mantenido que “la inestabilidad será generalizada” y que habrá que esperar a las próximas predicciones para saber las horas más críticas y las zonas más afectadas.

Respecto a las temperaturas, ha afirmado que serán “parecidas” a la de estos días, aunque en los momentos de lluvia más intensa las máximas pueden bajar algunos grados. En la capital rondarán los 25, y “serán algo inferiores en el interior”, como en Ronda que se pronostican unos 22 grados.

Los amantes de la moda y los festivales estarán pendientes del cielo para ver si la lluvia da tregua a los eventos previstos. El viernes y el sábado modelos y diseñadores tomarán la calle Larios, transformándola en una pasarela. Mientras que la música hará bailar, no sabemos si bajo la lluvia, a quienes asistan al Oh See! Fest, en el Auditorio de Málaga, o al Chanquete World Music, que será en Nerja.