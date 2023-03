El Metro llega este lunes al Centro de Málaga tras 14 años de obras

Después de una larga travesía para cruzar el río Guadalmedina, ni más ni más que 14 años desde que comenzaron las obras, el Metro llega al Centro este lunes. A las 21 horas está previsto que dé salida el primer tren con salida en la estación de Atarazanas abierto al público. Minutos más tarde pasará también por primera vez en horario comercial por la estación de Guadalmedina, la más grande de Andalucía.

Para alcanzar este hito, la Junta de Andalucía ha invertido 160 millones de euros en la construcción y equipamiento del tramo que discurre entre el intercambiador de El Perchel-María Zambrano y la estación término de Atarazanas, en cuyo recorrido se localizan las dos nuevas estaciones, Guadalmedina y Atarazanas. Con este hito se espera duplicar el número de viajeros de los 7 millones actuales hasta los 14 millones en el futuro próximo.

El tramo entre El Perchel y Atarazanas consta de un trazado de un kilómetro de longitud, si bien al confluir entre las estaciones de El Perchel y Guadalmedina las líneas 1 y 2, la extensión de la infraestructura es de 1,7 kilómetros, al albergar dicho trazado dos niveles de andén con plataforma doble de vía. Concluyen de esta manera 14 años de obras para algo más de un kilómetro de recorrido y dos paradas. Si se pone el marcador a cero desde que empezaron las obras de la Línea 2, el tiempo aumenta hasta casi alcanzar la mayoría de edad, a los 17 años.

La última parada, la de Atarazanas, nace pequeña, algo que la Junta de Andalucía ya conocía hace más de una década. Pese a que la primera intención era llevar el trazado hasta Plaza de la Marina, lo que tuvo que descartarse porque no era asumible pagar el lucro cesante a la sociedad del aparcamiento, llegar al Centro era condición sine qua non. Este lunes se culmina la histórica pretensión, aunque la situación y las dimensiones del apeadero dificulten su operabilidad en momentos de máxima afluencia, justo en los que se antoja más necesaria. Justo una semana después de su apertura verá reducido su uso en Semana Santa. Del Domingo de Ramos al Viernes Santo por la tarde sólo podrá usarse para salir del centro, no para llegar.

Once meses han pasado también desde que Juanma Moreno, presidente de la Junta, inauguró la estación de Guadalmedina, en la que habrá que quedarse si se quiere acudir al Centro durante las restricciones. Entonces quedaban dos meses para las elecciones autonómicas y el inicio del metro aún era incierto, "tenemos que esperar a que terminen todas las pruebas de seguridad", repetían desde la Junta cada vez que se le cuestionaba por una fecha de puesta en servicio. Cerca de un año desde su primera inauguración, este lunes Juanma Moreno volverá a inaugurar el Metro al Centro en la estación de Guadalmedina. Esta vez sí, unas horas más tarde podrán usarlo viajeros.

Técnica de construcción Atarazanas-Guadalmedina-Renfe

El túnel de prolongación del metro de Málaga hasta Atarazanas es una obra de ingeniería civil con múltiples complejidades que ha transcurrido bajo tierra mientras que en la superficie continuaba –aunque con algunas dificultades– la vida de la ciudad. Entre las complejidades más importantes se encuentra el hallazgo de restos arqueológicos de la época musulmana, que serán expuestos en la estación de Guadalmedina.

El sistema constructivo del túnel del metro de Málaga es el llamado entre pantallas. Se ha construido un falso túnel de un kilómetro de longitud con la consiguiente ejecución de pantallas laterales, la cubrición con losa de hormigón que conforma el techo del túnel y el vaciado del hueco situado entre las pantallas y bajo la losa.

En el tramo Renfe-Guadalmedina, la excavación y hormigonado del falso túnel se tuvo que hacer con muy alto nivel freático, lo que dificultó los trabajos. Se ha excavado hasta los 28 metros de profundidad, con el objeto de albergar tres niveles de túnel. En el primer nivel se sitúa el vestíbulo de la estación de Guadalmedina. En el segundo nivel, el túnel alberga el andén 1 de la estación donde confluyen las líneas 1 y 2 en sentido este, y en el nivel 3 se sitúa el andén 2 donde confluyen las líneas 1 y 2 en sentido oeste. El túnel facilita así la correspondencia de los viajeros entre las líneas 1 y 2 hasta el Hospital Civil y Atarazanas.

Bajo el río Guadalmedina y la Alameda Principal, en el siguiente tramo Guadalmedina-Atarazanas, el túnel alcanza una profundidad de hasta 38 metros. Con la dificultad del cruce del cauce del río y de la proximidad de los edificios históricos de la Alameda Principal, algunos de finales del siglo XIX, a menos de dos metros de la línea de excavación. En este tramo el túnel tiene dos niveles: en el primero se localiza el vestíbulo de la estación de Atarazanas y en el segundo nivel está el andén con la circulación de los trenes.

También en la Alameda Principal, los ficus centenarios dificultaron la excavación de las pantallas, lo que obligó a usar maquinaria de pequeño/mediano gálibo con el fin de no afectar a los árboles. Bajo el río Guadalmedina, la presencia del cauce ha dificultado las obras, que han obligado a trabajos previos como la demolición del tablero norte, la cimentación singular del puente de Tetuán y el desvío del cauce del río, con la construcción de una plataforma de trabajo con altura suficiente como para cumplir con la función de salvaguardia del cauce subterráneo del río mientras han durado las obras.

Solución Bustinduy para transbordos al mismo nivel

En el tramo desde el intercambiador de El Perchel a la estación de Guadalmedina confluyen las dos líneas operativas del Metro de Málaga. La línea 1 que procede de Teatinos, continúa hasta la estación término de Atarazanas, en el centro de la ciudad de Málaga. La Línea 2 que procede de la Carretera de Cádiz continuará en un futuro hasta la zona del nuevo Hospital. La red de metro quedará configurada en su totalidad en forma de X, con un transbordo en El Perchel y Guadalmedina (en el mismo nivel) para efectuar las correspondencias que requieran los usuarios entre ambas líneas.

La obra de ingeniería civil se pone al servicio de los ciudadanos, por lo que desde su diseño se ha optado por lo que se llama solución Bustinduy que facilita a los usuarios el transbordo entre ambas líneas en un mismo nivel de andén.

Cronología

Han pasado ya casi 17 años desde que en 2006 diese comienzo la construcción de la Línea 2 en Carretera de Cádiz. No sería hasta dos años más tarde cuando se iniciase la construcción de la Línea 1, la que parte desde Teatinos, en el tramo en superficie que va desde la Universidad hasta Andalucía Tech. En mayo de 2009 se puso la primera piedra del tramo Renfe–Guadalmedina que se inaugura este lunes.

En 2010 se anuncia la previsión de la puesta en servicio hasta La Malagueta y anuncian la puesta en servicio de las líneas 1 y 2 el 11 de noviembre de 2011. No acabría sucediendo hasta 2014. Un años antes, en 2013, Junta y Ayuntamiento acuerdan que se acorte el tramo hasta Atarazanas y también que se prolongue la línea 2 hasta el Hospital Civil.

En 2015 se inician los trabajos para unir Guadalmedina y Atarazanas con una UTE formada por Acciona/Sando, que acaba resolviendo el contrato y parando casi tres años los trabajos, hasta 2018. En 2019 comienzase a trabajarse hasta en triple turno (jornadas de 24 horas durante la pandemia) y se avanza en los trabajos tanto sobre la acera como bajo ella, hasta que en 2021 se produce el "cale", momento en el que los túneles que se trazaban desde ambos lados se encuentran.

En diciembre de ese mismo año culminan los trabajos en el montaje de vías y un mes más tarde los de infraestructura. Comienzan de esta manera las pruebas de seguridad. Entonces, la fecha que se apunta desde la Junta como posible es "la Feria de Agosto o septiembre", atendiendo siempre a la finalización de los test de seguridad. Estas no han terminado hasta hace escasas jornadas.

Dos meses antes de las elecciones de junio de 2022, Juanma Moreno inaugura la estación de Guadalmedina, la más grande de Andalucía, Pero a la que aún le quedarían meses para ponerse en marcha. Ya en marzo de 2023, con todas las pruebas de seguridad casi finalizadas para la llegada al Centro, la Junta autoriza la licitación del primer tramo de obras para prolongar la Línea 2 hasta el Hospital Civil por 56,6 millones de euros.

Este 27 de marzo se cumple un hito más del suburbano en Málaga, con su culminación en la estación que más viajeros está llamada a acoger, la de Atarazanas, a pocos metros de calle Larios, el corazón de la ciudad.