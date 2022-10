Noelia Losada rechaza "contundentemente" ir en listas conjuntas con el PP en Málaga

Con la absorción de la antigua cúpula de Ciudadanos en Andalucía por parte del nuevo gobierno del PP prácticamente completa, en Málaga la distancia es cada vez mayor. Noelia Losada, portavoz municipal del partido naranja, ha rechazado de forma "contundente" este miércoles cualquier posibilidad de presentarse en una lista conjunta con el PP para las próximas municipales en Málaga. El objetivo, diferenciarse.

"Los ciudadanos tiene que tener la opción de poder votar a un partido que quiera la unidad de España, bajar impuestos y que no mercadee con las instituciones, que no se reparta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni otras instituciones", ha asegurado la edil liberal. Losada también ha apuntado que "no tiene sentido que nos integremos en una lista con el partido porque esa opción tiene que existir, yo entré en política porque ni el PP ni el PSOE daban respuesta a los coqueteos con el nacionalismo o a los extremos".

Por lo tanto, ha agregado, "creo en un partido liberal, que baje impuestos, que sale de profesionales de la sociedad civil y que cree en la unidad de España y eso es Ciudadanos". "Hay que darle a los malagueños, en este caso porque estamos hablando de las municipales, la posibilidad de tener esa opción política", ha concluido.

No es la primera vez en las últimas semanas que Losada se desmarca del PP, en las últimas comisiones y plenos ya ha votado con la oposición en diferentes mociones. Además, después del anuncio del alcalde, Francisco de la Torre, de que volvería a presentarse puso tierra de por medio: "Yo no veo la política como algo tan personalista, soy de formar equipos, creo en los relevos generacionales".

Entonces ya señaló sus diferencias con el equipo de gobierno en temas que estaban candentes entonces -y siguen estando presentes en el debate público– como la limpieza, "fuimos los únicos en pedir la exernalización de Limasa", o la crisis que afecta al conjunto de la población.