Óscar Puente sobre el tren de Málaga a Marbella: "Es complicado y no hay ni un papel, nadie está planeando una solución de ese tipo"

No sopla el viento a favor del tren litoral que una Málaga y Marbella cada vez que una voz con peso en el Gobierno aborda el tema. Poca esperanza se destila de las últimas declaraciones al respecto, Óscar Puente, ministro de Transporte, ha señalado que es caro, complicado y que "no hay ni un solo papel con el que trabajar". Señalando que no hay "estudios de viabilidad ni declaración de impacto ambiental".

En los últimos cinco años se han reservado más de 600.000 euros a estudios para el tren de la Costa, sin que el Gobierno haya respondido si ha ejecutado alguna de esas partidas presupuestarias, eludiendo contestar en preguntas parlamentarias al respecto.

En una entrevista en Onda Cero, el titular de la cartera de Transporte, ha asegurado que son varios los "problemas" de la costa entre Málaga y Marbella. El primero de ellos es que se plantean varias alternativas, una primera, la de prolongar el Cercanías que lo convertiría "en una eje nada competitivo, si el tren para en 20 sitios no es competitivo y al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace hasta ahora, que es ir en coche para acercarse a Málaga para coger el AVE"

La segunda opción, generar una línea directa entre Marbella y Málaga, cuenta con otra casuística, "si uno traza la línea en un mapa es muy fácil, pero el problema es la orografía, los condicionantes económicos, medioambientales que hay en una línea de ese tipo son enormes". Ha asegurado antes de afirmar que "nadie está planeando una solución de esas características por costes y por afecciones medioambientales".

Ahora mismo, ha señalado Puente, el Gobierno está estudiando las fórmulas "para mejorar las conexiones de esa zona" y desdoblando la vía ya existente del Cercanías hasta Fuengirola para mejorar la capacidad y los tiempos de paso, "pero se me antoja complicado hacer una apueste de ese tipo o por lo menos en un plazo de tiempo razonable".

Respuesta de la Diputación: "En otras zonas que sea caro no es un argumento para no acometerlo"

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, ha salido al quite ante estas declaraciones que descartan que el Gobierno vaya a impulsar el ferrocarril. "El Gobierno ha demostrado ya a las claras que no tiene voluntad alguna de realizar el tren a Marbella, Estepona y Algeciras ni de resolver los problemas de movilidad de la Costa del Sol", ha reprochado al Ejecutivo.

Además, ha recordado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido seis años para retomar y avanzar en el proyecto que dejó planteado, con dos alternativas de trazado" la administración anterior y "lo único que hacen es esconderlo en un cajón, decir que no hay papeles y no hacer absolutamente nada más".

Además, recuerda que el PSOE, "a pesar de votar a favor, luego no hace nada, es de una hipocresía y deslealtad inaceptables", además recuerda que en otras comunidades sí que se hacen desembolsos similares "los malagueños y los habitantes de la Costa del Sol no son menos que nadie y merecen las mismas infraestructuras de movilidad y transporte que existen, se planifican y se construyen en las otras grandes áreas metropolitanas de España, son obras costosas pero en otros puntos de la geografía este coste no es un argumento para no acometerla".

Además, reivindica que desde la provincia "no podemos permitir este agravio contante cuando es una de las zonas con más dinamismo y futuro de nuestro país".