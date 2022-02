"El potencial de Málaga en los trenes de alta velocidad es muy alto"

El servicio del tren de alta velocidad en Málaga va a cambiar de una forma notable. Con la liberalización del sector van a entrar nuevos operadores y la primera consecuencia es que habrá tarifas mucho más baratas que las actuales. Entre esos operadores está Ouigo, propiedad del grupo francés SNCF. Desde el año pasado ya realiza viajes entre Madrid y Barcelona y prevé llegar a Málaga en 2023. El director comercial y de marketing de la empresa, Federico Pareja, ha concedido una entrevista a este diario para explicar en qué situación está actualmente la unión con Málaga.

–¿Cuándo prevé la llegada a Málaga?

–Actualmente, estamos operando el eje entre Madrid y Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona. El siguiente paso, este año, es el eje entre Madrid y la Comunidad Valenciana, donde esperamos poder llegar a Valencia antes del verano y a Alicante y Albacete en otoño de 2022. El siguiente paso será Andalucía, destino en el que estamos intentando hacer todo lo posible para llegar en 2023 aunque aún no hay fecha concreta.

–¿Por qué tardará más aquí?

–La línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla es la primera que se construyó en España. En ese momento se utilizaba un sistema de seguridad conocido como LZB y es el que sigue vigente para la línea. Hoy en día en Europa se utiliza un sistema de señalización europeo interoperable estándar, conocido como ERTMS, y es el que utilizan los trenes de Ouigo. Aunque está prevista, la implementación del ERTMS en la línea con Andalucía tardará unos años en estar lista para en el recorrido de Madrid a Sevilla-Málaga. No hemos querido retrasar nuestra llegada a Andalucía, por lo que hemos buscado una solución para poder hacerlo lo antes posible, invirtiendo en adaptar nuestros trenes al LZB, un sistema que ya tiene planificado su retiro, y no esperar hasta la instalación del ERTMS por parte de ADIF en la línea. Este proceso de adaptación al LZB conlleva diversas homologaciones y pruebas de seguridad, además de formación para los maquinistas, etcétera, por lo que no podemos decir una fecha concreta. Lo que sí podemos decir es que estamos trabajando mano a mano con todos los actores del sector para poder hacerlo lo antes posible, tras el inicio de operaciones en Alicante y Albacete.

–¿Cómo está funcionando la línea entre Madrid y Barcelona?

–Ya hemos transportado 1,4 millones de viajeros en sólo 9 meses de operaciones.

–¿Qué tarifas tendrán?

–Las tarifas de Ouigo parten, siempre, desde los 9 euros. Esto no es una oferta o algo promocional. Los niños menores de 3 años viajan gratis en brazos de un adulto y los niños menores de 14 años cuentan con una tarifa plana y única de 5 euros, independientemente del momento en el que se realice la reserva. Queremos que las familias puedan elegir el tren en vez del coche y que apuesten por la comodidad y la seguridad que ofrece el tren frente a la carretera. Por ponerlo de una forma visual, una pareja con dos hijos de 7 y 10 años, por ejemplo, podrán viajar de Madrid a Málaga desde 28 euros en total, con cuatro maletas.

–Al ser tarifas baratas habrá que recortar servicios, ¿qué se va encontrar un usuario de su compañía?

–El hecho de que podamos ofrecer estos billetes se basa en el ahorro de costes fijos que tenemos gracias a la gestión eficiente de recursos, contar con unos trenes de gran capacidad (509 plazas, la mayor en España) y a ser una empresa 100% digital. Estos ahorros, los repercutimos directamente en el precio de los billetes. Queremos que se popularice el uso de la alta velocidad y que se termine con la imagen elitista que ha tenido hasta ahora, y todo sin restar un solo ápice de calidad. No somos low cost. Somos low fare. Nuestros costes los reducimos gracias a nuestra gestión y no quitamos ni un solo servicio en nuestros trenes.

–¿Qué servicios dan entonces, aparte lógicamente del viaje?

–Contamos con trenes de dos alturas, cafetería atendida por personal propio de Ouigo (no máquinas de vending ni subcontratas), asientos normales y XL (un 30% más amplios). Además, contamos con el paquete OuigoPlus que, por 9 euros adicionales, incluye elección de asientos XL, una maleta extra y conexión a OUIFun, nuestra plataforma de entretenimiento con una variedad de series y películas que se encuentran entre éxitos del Box Office.

–¿En qué está repercutiendo la entrada de su compañía en la línea entre Madrid y Barcelona?

–Ouigo induce a una bajada de precios en el sector que potencia que más personas viajen. Desde nuestra entrada en el eje Madrid-Barcelona se han reducido los precios de los billetes de tren de forma generalizada en todos los operadores y esto ha traído un aumento significativo de la demanda que, desde agosto de 2021, no para de batir los récords de viajeros de 2019, a pesar de que la demanda esté influenciada a la baja por la pandemia. Nuestros precios son, de media, más de un 50% más bajos que los había hasta nuestra irrupción en el mercado y esto ha cambiado por completo las reglas que había hasta ahora. La competencia es buena para el viajero y esto es lo que queremos llevar a Andalucía cuantos antes.

–¿Qué potencial le ven a la línea de Málaga?

–La Costa del Sol y Málaga, con su cultura, gastronomía, playas e historia, son uno de los pilares turísticos de España. Al introducir la posibilidad de llegar en un tren de alta velocidad de calidad, económico y muy cómodo, que en dos horas y media te lleva desde Madrid, el potencial es muy alto. Hemos calculado que, en total, cuando estemos en pleno rendimiento, podremos llegar a transportar más de 10.000 viajeros al día entre Andalucía y Madrid, y gran parte de ellos pasarán por la estación de Málaga María Zambrano.

–¿Qué perfil de cliente esperan tener en Málaga?

–Queremos quitar la imagen de exclusividad que, hasta ahora, tenía el tren. Queremos ver los mismos perfiles de viajeros que tenemos en la línea que tenemos operativa: familias completas, a jóvenes, a estudiantes, a autónomos, a viajeros de negocios… En resumen, apostamos por llegar a todas las personas que hasta ahora no han podido permitirse viajar en alta velocidad y que, finalmente, tendrán la posibilidad de hacerlo. Aunque ofrecemos nuestros servicios a todos, es cierto que nuestro perfil es más joven que el que existía hasta ahora. El 62% de nuestros viajeros son menores de 45 años. Ouigo es digital, cercano, ofrece mucha facilidad de compra y de viaje, y apuesta por ser moderna y mantenerse a la vanguardia.

–¿Cuántos trenes pondrán en servicio en Málaga y con qué frecuencia?

–La manera en que desde Adif se organizó la liberalización fue por paquetes. Ouigo cuenta con el llamado Paquete C que incluye 10 trayectos al día entre Madrid y Barcelona (5 idas y 5 vueltas), 10 trayectos entre Madrid y la Comunidad Valenciana y 10 trayectos entre Madrid y Andalucía.

–Va a haber mucha competencia con el resto de operadores. ¿Cómo esperan llevarse el gato al agua?

–Aunque pueda parecer contradictorio, la entrada de nueva competencia supone una buena noticia. Esperamos conquistar a nuestros viajeros, haciendo las cosas bien desde el principio, ofreciendo un servicio de alta calidad a precios nunca vistos hasta ahora, siendo verdes y digitales, con un producto y un proceso de compra sencillos, y apostando siempre por la honestidad con el cliente. Como pioneros de esta liberalización, las cifras de Ouigo en menos de un año de operaciones demuestran que la compañía ha traído a España esa movilidad sostenible y digital que el país anhelaba y esa oferta que todos los españoles demandaban. Tenemos muy claro que nuestra competencia no son los demás operadores, sino otras opciones más contaminantes como el coche o el avión. Cuanta más competencia haya, más usuarios elegirán la alta velocidad.