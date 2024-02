El PP reclama junto con los hoteleros el tren de la Costa del Sol

El Partido Popular (PP) de Málaga ha reclamado este lunes junto con la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), la necesidad de que el Gobierno central destine inversión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para desarrollar el proyecto del tren litoral, así como han solicitado la suspensión del peaje de la Autopista AP-7 como medida transitoria, según ha informado la formación popular.

Así lo han destacado desde el PP tras mantener esta tarde un encuentro con la patronal hotelera, dentro de la agenda de trabajo que la formación está manteniendo con partidos políticos y agentes sociales y económicos con el objetivo de alcanzar una Alianza por Málaga.

El encuentro, que se suma a los mantenidos previamente con PSOE, IU, la Confederación malagueña de Empresarios (CEM), CCOO, UGT y CSIF, ha contado con la participación de la presidenta provincial, Patricia Navarro; la presidenta del Consejo de alcaldes de la formación y regidora de Torremolinos, Margarita del Cid; la diputada nacional Gema Pérez, el portavoz del PP en la Comisión de Turismo del Parlamento andaluz, Francisco Oblaré, y el vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde.

Navarro ha destacado la necesidad de “poner fin al abandono inversor del Gobierno a Málaga y concretar, de manera urgente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), inversiones en materia de movilidad y de agua que garanticen el desarrollo de la provincia”.

“Málaga ha sido la gran ausente en las cuentas del Estado, por lo que hace falta impulsar ciertas actuaciones con determinación, es la hora de los proyectos, no de los estudios porque ya llevamos cinco años de retraso”, ha advertido, señalando la “urgencia” de consignar partidas contundentes que permitan el “avance real” del tren de la Costa, “proyectándolo hasta Estepona en una primera fase pero con el compromiso de llevarlo hacia el Campo de Gibraltar”, ha puntualizado.

La presidenta provincial ha subrayado “el reto demográfico que afronta la provincia”, señalando que Estepona, Marbella y Benalmádena encabezan el crecimiento de población en nuestro país, toda vez que Málaga prevé elevar su censo en 300.000 nuevos habitantes antes de 2035. “Debemos estar preparados y la movilidad debe ser un eje prioritario de actuación para afrontar este crecimiento”, ha apostillado.

“Necesitamos unas conexiones solventes, tanto para los vecinos de la Costa occidental como los cientos de trabajadores y visitantes que se desplazan hacia esta parte del litoral malagueño cada día”, ha explicado, criticando que “un Cercanías que llega sólo hasta Fuengirola supone una movilidad excluyente y discriminatoria, máxime cuando obliga a utilizar el peaje en muchas ocasiones para evitar el colapso de la A-7 y, además, el Gobierno deja fuera de las bonificaciones del tren a todos los municipios donde no llega el Cercanías”.

La dirigente popular ha expresado la buena acogida a la propuesta planteada por la formación provincial para que el Gobierno suspenda temporalmente el peaje de la AP-7 como medida transitoria mientras se materializa el proyecto del tren de la Costa. “La Costa del Sol es todo un referente económico y de empleo, no puede permitirse contar con la única ciudad del país con más de 100.000 habitantes donde no llega el tren, como es Marbella; discriminación que sufren también Mijas, Estepona, Manilva y el resto de municipios de la Costa del Sol donde no llega el Cercanías”, ha insistido.

“Déficit inversor” en materia de agua

La dirigente popular ha lamentado igualmente “el déficit inversor de Sánchez con la provincia en materia de agua”, incidiendo en que “este tema también es fundamental si queremos garantizar el avance de la provincia, pese a que el Gobierno ha invertido cero euros en los últimos cinco años en obras hídricas, frente a los 304 millones de euros ejecutados por la Junta de Andalucía en la provincia”.

Por otro lado, ha añadido que “el Gobierno mantiene obras hídricas sin ejecutar en Málaga por más de 2.000 millones de euros, por lo que también es urgente que empiece a actuar de inmediato, tal y como están haciendo el resto de administraciones para afrontar la sequía”, ha aseverado.

En materia de playas, la formación ha abordado con los hoteleros la urgencia de un plan de estabilización adaptado a las necesidades específicas de cada parte del litoral malagueño, apuntando también la falta de inversión por parte del Ejecutivo central como Administración competente, “que ha reducido significativamente las partidas respecto al anterior Gobierno del PP”.