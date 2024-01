Málaga presenta un nuevo estudio para el tren litoral: costaría 2.700 millones y podría hacerse en ocho años

Mucho ha pasado desde que a principios del milenio Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, presentó ante empresarios, banqueros y promotores su proyecto para el tren litoral. Veinte años después, vuelve la casilla de partida y se presenta un nuevo plan para llevar el ferrocarril hasta Marbella, la única ciudad española de más de 100.000 habitantes que aún no tiene esta infraestructura.

Esta vez no es la Junta de Andalucía la que da el primer impulso, sino Ayuntamiento de Málaga en colaboración con la Diputación, que han presentado un nuevo estudio –que no un proyecto– que haría factible un tren que uniese la capital con Marbella por un coste de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, según la opción de entre las dos propuestas que se tome. Calculan, además, que podría dilatarse durante cuatro años el trámite y otros cuatro la obra, si bien todo depende de la voluntad de la administración competente, el Gobierno de España. Ahora presentarán el documento al Ministerio de Transportes para que puedan estudiarlo.

En este caso no sería un Cercanías, pero tampoco, al menos no de momento, un tren de alta velocidad, sino uno de altas prestaciones, como viene defendiendo el alcalde. El plan que firma la consultora ARCS propone vehículos que tomen los 160 kilómetros/hora, en vez de los trenes de 250 km/h que se venían pidiendo hasta ahora. Así, el trayecto entre Marbella y el Aeropuerto podría cubrirse en 22 minutos sin paradas, que aumentaría hasta los 55 si se hace una parada en cada uno de los núcleos urbanos.

Este estudio sólo sería una primera fase de una futura red que llegue hasta Nerja al este y, al menos, a Estepona, si no a Gibraltar, al oeste. En el mismo, se plantean nueve estaciones, Aeropuerto, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Las Lagunas, Mijas, Las Chapas, el Hospital Costa del Sol y Marbella.

La línea podría discurrir en dos trazados, según ha explicado José Alba, fundador de la consultar ARCS. "Podría ir en su mayor trazado junto a la línea de la A-7, con muros pantalla, o bien se podría hacer mediante un túnel", ha explicado, de ahí la diferencia de unos 200 millones de euros. "Lo importante es que pase por los núcleos de población, hay posibilidad de hacerlo por el interior, más barato, pero entonces no beneficiaría a la mayor parte de la población".

En este punto es donde entra el informe de Analistas Económicos de Andalucía, dependiente de Unicaja, que financia el estudio, que estima que en unos cinco años, a más de 600 millones de beneficios económicos por año, podría estar compensado, con un beneficio social en 30 años de 24.500 millones de euros.

Los representantes instituciones han subrayado que este estudio se hace como un impulso para que el Gobierno de España pueda tomarlo como base, que es el competente. "Lo que se tarde depende ahora de voluntad política, dinero hay, porque se invierte en otras comunidades, y soluciones técnicas también, en Asturias se ha visto", ha indicado Salado.

El alcalde ha querido dar importancia a la capacidad vertebradora del tren para un área de un millón y medio de personas, "hay que generar nuevas centralidades, este tren beneficiaría no sólo a las ciudades por las que pase, si no a todo el entorno, generaría una zona más dinámica económicamente. Es un proyecto para unir, no para enfrentar a nadie", ha resumido el regidor.