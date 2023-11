PSOE e IU critican los presupuestos de la Junta por "irreales" y "desatender la emergencia en materia de vivienda"

Los grupos políticos PSOE Málaga e IU se han posicionado en contra del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo 2024.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha calificado de "irreal" el presupuesto. "No da respuesta a las necesidades que hay en nuestra provincia ni en el conjunto de Andalucía", ha afirmado en rueda de prensa, al tiempo que ha asegurado que "las demandas históricas que hay en esta provincia no se han cumplido".

A su juicio, "son unos presupuestos irreales, y si se mantiene el grado de inversión que tiene es gracias a las transferencias que hace el Gobierno de España. El señor Moreno Bonilla, la señora Carolina España, lo único que están haciendo es presentar unas cuentas que no son reales y que además no dan respuesta a las necesidades que tienen los andaluces y las andaluzas".

En este punto, Pérez se ha preguntado si el presupuesto de la Junta para 2024 "se va a traducir en que no haya un millón de andaluces en listas de espera, en que no se incrementen los precios escolares, en que los 17.000 jóvenes que están esperando cobrar el bono de alquiler lo cobren o en que no haya una lista de espera de dos años para valorar la discapacidad".

Tras recordar que el presupuesto actual, el de 2023, "en créditos definitivos a 30 de septiembre es de 49.000 millones de euros", ha asegurado que "no. Sin con un presupuesto actual de 49.000 millones de euros no están resolviendo estos problemas, tampoco lo van a hacer con el del próximo año que es de 46.500 millones de euros", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha advertido sobre las cuentas del ejecutivo regional porque "desatienden a las dos grandes prioridades de Málaga como son combatir la emergencia en materia de vivienda, así como la emergencia climática".

"El PP asegura que estos presupuestos son históricos y que las inversiones suben, pero la realidad es que un año más Málaga vuelve a estar a la cola en inversión por habitante. Nuestra provincia es la penúltima en el ranking de inversiones por habitantes, sólo por delante de Cádiz", ha criticado.

De esta manera, ha incidido en que "lo de la vivienda resulta especialmente grave y sangrante, es un chiste de mal gusto, dado que el PP solo consigna dos partidas provinciales de poco más de 200.000 euros cada una para promoción y rehabilitación de vivienda, cuando sabemos que es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudadanía ante un parque inmobiliario cada vez más caro y escaso consecuencia entre otros motivos de la especulación urbanística, la gentrificación de las ciudades y el acoso de las viviendas de alquiler turístico".

Al respecto, ha añadido que "con 200.000 euros no se construye ninguna vivienda pública en nuestra provincia. El PP vuelve a omitir en sus presupuestos la necesidad de que haya vivienda pública a precios asequibles para la mayoría".

Otra de las "enormes ausencias de estos presupuestos del PP para Málaga" es que "proyectos clave para la sostenibilidad en Málaga vuelven a quedarse fuera de las cuentas de los populares", ha apuntado la coordinadora provincial de IU.

"La emergencia climática es un hecho constatado, al sequía de este año 2023 que está asolando la provincia pese a las últimas lluvias, las olas de calor que han asfixiado nuestros pueblos y ciudades este verano, o el peligro real del aumento de los incendios forestales, son solo tres de los problemas que el PP parece que no quiere ver", ha señalado Morillas.

En el caso de la capital de la provincial como inversiones concretas los presupuestos de la Junta consignan el metro Málaga al Civil (21 millones), el auditorio (10 millones), el intercambiador de la estación (1,4 millones), la remodelación del Paseo La Farola (500.000 euros) y el yacimiento de Cerro del Villar (40.000 euros).

Sin embargo, ha dicho, "ni un céntimo para el tercer hospital, ni un céntimo para la renaturalización del Guadalmedina, ni un céntimo para el parque marítimo-terrestre de Arraijanal, ni un céntimo para la construcción de vivienda protegida. Centro de salud como el de Gamarra, el Plan Andaluz de la Bicicleta o la transformación de Los Asperones", ha concluido Morillas.