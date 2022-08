El PSOE de Málaga pide un calendario de actividades en el auditorio de Montedorado

La concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "una programación cultural calendarizada para sacar del abandono el auditorio de Montedorado", en la barriada malagueña del mismo nombre y que fue financiado con 350.000 euros con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feels).

Tras una reunión con residentes y junto al concejal Rubén Viruel, Rodríguez ha informado de que "espacio de la ciudad está en desuso, puesto que más allá de la celebración del Día de Andalucía y del uso para algún taller y reuniones de la asociación vecinal, al auditorio no tiene más actividad a lo largo del año y además es pasto del botellón".

La socialista ha recordado en un comunicado que el Ayuntamiento "no escuchó a los vecinos, porque este proyecto no gustó a buena parte de ellos, que no veían ni necesario ni oportuno la construcción de un auditorio en esta zona. Pedían otro tipo de equipamiento, como un parque infantil, que no hay en toda la barriada de Monte Dorado, o un centro de mayores".

Sin embargo, y con el auditorio ya construido, ve necesario que tenga actividad, y por eso ha pedido que se aproveche para la realización de actividades divulgativas, culturales o educativas y así dinamizar y revitalizar esta barriada, ha propuesto la concejala, que también pide la limpieza regular y adecuada, además de realizar tareas de mantenimiento en el escenario.

"El cristal del fondo está roto, tapado con unos carteles que los vecinos han colocado para que no se vean las rajas". Y a esto se suma "el incivismo de algunos vecinos de la zona que pasean a sus mascotas y no recogen los excrementos", ha indicado al respecto.

Además, ha señalado que el auditorio "no es accesible, ya que para subir al escenario hay un tramo de escaleras que dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida que no pueden hacer uso de este equipamiento por no tenerlos en cuenta". "Prácticamente tenemos un equipamiento que no pidió el barrio, que parece que no esté acabado y que sirve solamente para el botellón y el vandalismo", ha añadido Rosa del Mar Rodríguez.

Una de las personas que se preocupan de manera altruista por esta zona, Encarnación de la Torre, ha pedido al Ayuntamiento "que se hagan más cosas en el auditorio, organizadas por Cultura o por Fiestas, como actuaciones musicales y obras de teatro, porque es una pena que la única instalación de estas características en el barrio esté cerrada a cal y canto casi todo el año", ha zanjado.