El PSOE no se pone de acuerdo con el tren litoral, en Málaga defienden mejorar el Cercanías que Puente dice que "no es competitivo"

Tercera versión del PSOE en sólo una semana sobre el tren litoral. El lunes, abría la veda Óscar Puente, ministro de Transportes, asegurando que "no hay ningún papel" que lo sostenga y que la vía de la prolongación del Cercanías no es "nada competitiva". Dos días mas tarde el secretario general en Málaga, Dani Pérez, apuntaba a la necesidad de un consorcio de Junta y Gobierno para decidir qué alternativa impulsar. Este domingo, el número 1 de los socialistas en la provincia defiende "un tren litoral de Cercanías mejorado para la Costa del Sol Occidental". Lo mismo que el lunes era "nada competitivo".

Pérez ha sostenido el impulso de los socialistas de este Cercanías mejorado, un modelo "inclusivo que vertebre realmente la movilidad del litoral malagueño frente a modelos que no cuentan ni con estudios de mercado y poco coherentes". A la vez que se defendía de los ataques de los populares, lamentando que "use el tren litoral como arma arrojadiza" , después de que su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, acusase al ministro de Transportes, Óscar Puente, de haber "mentido" al afirmar que no hay "ni un solo papel" sobre el proyecto del tren, y de "bloquear" a Málaga en inversiones.

Pérez ha pedido a Bendodo "que deje de decir tonterías" y ha asegurado que el dirigente popular "se veía de ministro de Transportes y de Fomento y ahora solo es un espectro, como un ministro fantasmal", ha dicho y ha sostenido que "los grandes avances en materia de infraestructuras siempre han venido de la mano de gobiernos socialistas mientras que el PP solo ha sabido ponerle freno a esta provincia".

Dani Pérez ha sacado pecho por la mejora de la red ferroviaria de Cercanías va a permitir "bajar la frecuencia a 15 minutos" en la línea Málaga-Fuengirola -frente a los 20 actuales-, lo que "implica desdoble de vías en el eje litoral y mejoras en los andenes para incrementar la conectividad", ha añadido.

Cabe destacar que, antes de la gratuidad de los Cercanías impulsada por el Gobierno, la linea entre Málaga y Fuengirola era el Cercanías más rentable de España cubriendo un 76% de sus gastos con sus ingresos, mientras que otras líneas sólo lo hacen en un 22%. El último año, además, el tren superó su récord de usuarios, con 16 millones.

El PP pedirá en el Parlamento que el Gobierno suspenda el peaje de la AP-7

Esta semana está previsto que se debata en el Parlamento andaluz una moción del PP reivindicando el tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras, y para pedir también que se suspenda el peaje de la AP-7 hasta que se materialice el proyecto, un texto que ya se aprobó por unanimidad en la Diputación de Málaga y en varios ayuntamientos de la provincia.

"En tanto dure este proceso de planificación, redacción de proyectos y ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria, y hasta que el conjunto de la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente alternativo al vehículo privado, suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, dado que no hay alternativa de transporte público ferroviario y hay que pagar por usar la carretera de alta capacidad", se señala en la iniciativa.

Concretamente, en la proposición no de ley se pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que se hagan públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial los que llevan apareciendo desde el año 2005 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Se reclama también que el Ejecutivo nacional incorpore a dichos estudios y trazado, la planificación de la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz, como gran área de oportunidades de Andalucía y de España, contemplando como primera fase la que une Málaga con el Campo de Gibraltar, y que incorporar inmediatamente, mediante la modificación de crédito correspondiente del presupuesto vigente y prorrogado, partidas suficientes para ello.