El PSOE pide activar el plan Málaga Central ante los "colapsos de tráfico" por la Semana Santa

El concejal socialista Jorge Quero ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que ponga en marcha de manera urgente el plan Málaga Central ante "el colapso de tráfico que sufre el centro estos días, en el epicentro de la Semana Santa, además de largas colas para entrar en los aparcamientos públicos".

Según el socialista, "estamos viendo colas de hasta una hora para entrar en aparcamientos que se han convertido en ratoneras", mientras que el equipo de gobierno "se resiste a crear bolsas de aparcamientos disuasorios, conectados con el transporte público, para mejorar la movilidad en nuestra ciudad y hacer más sostenibles los desplazamientos de nuestros vecinos y vecinas, reduciendo además la contaminación por la gran afluencia de vehículos a motor".

"No todas las personas que van al centro de Málaga tienen que verse obligados a aparcar allí, sino que la solución pasa por la creación de aparcamientos disuasorios en los barrios, conectados con la red pública de transporte colectivo de la EMT y del metro", ha incidido, lamentando que "estos aparcamientos disuasorios aún no están proyectados por la falta de acción del equipo de gobierno y de la propia empresa Smassa".

En este punto, Quero ha animado "a tomarse en serio la contaminación del aire en el ambiente y a tomar medidas prácticas para evitar la concentración de gases contaminantes" a través de la iniciativa Málaga Central pero aplicándola en momentos puntuales del año.

Para el edil del PSOE, "la solución es sencilla, pero necesita de voluntad política. Hay que aplicar de manera urgente el Plan Málaga Central, el control del acceso de vehículos más contaminantes en lugares con alto índice de concentración de gases, permitiéndolo a los autobuses públicos y a aquellos que acrediten su bajo índice de emisión de gases nocivos, siempre en momentos puntuales de mayor concentración de personas, promoviendo la creación de aparcamientos disuasorios en las entradas de la ciudad".

También Quero ha expresado que esta iniciativa Málaga Central "no sólo nos ayudará a evitar la concentración de gases contaminantes en nuestra atmósfera en momentos puntuales", sino que ayuda "a controlar también el aforo en el centro y evitar colapsos en las bocas de los aparcamientos públicos en momentos puntuales de nuestro calendario festivo, caso de la Semana Santa".

Todo ello, ha dicho, "conectado con una red de paradas de autobuses de la EMT, que circularán por carriles BRT (Bus Rapid Transfer), además de acceso cercano a las estaciones de metro de Málaga.

"Málaga tiene un problema de movilidad cuando no ofrece alternativas de transporte adecuadas para que las personas lleguen al centro", ha lamentado y ha añadido que "el alcalde, Francisco de la Torre, no ha puesto las luces largas, los aparcamientos son ratoneras y el Ayuntamiento aún no ha puesto en marcha medidas para incentivar el uso del transporte público para llegar al centro de Málaga. No hay altura de miras ni planificación en el área de Movilidad".