Parques científicos y consorcios de universidades, en Transfiere 2022

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, avanza este año en su agenda internacional con la incorporación en su programa de contenidos de una representación de distintos consorcios de universidades europeas, un nuevo modelo de instituciones de enseñanza superior que abre nuevas vías de transferencia de conocimiento, dando prioridad a alianzas estratégicas entre centros educativos de toda Europa, e impulsando además el intercambio de estudiantes y proyectos.

Así, el encuentro contará en su undécima edición, que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero de 2022 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), con representantes de los consorcios Unita, Ulysseus y Enhance, que aglutinan a una veintena de universidades de ámbito europeo que tendrán la oportunidad de adelantar las oportunidades que se presentan para la ciencia y la innovación a través de estas sinergias.

Así, Transfiere incide este año en la internacionalización de sus contenidos con la presentación de casos de éxito de distintos parques científicos de todo el mundo, como es el caso del Parque Científico de Linköping (Suecia), así como representantes de parques científicos de Kenia o Ecuador, que tendrán la ocasión de compartir sus buenas prácticas en el marco del foro.

Asimismo, este panel temático contará con la participación de la International Association of Sciene Parks and Areas of Innovation (IASP) con una red de asociados que aglutina a 77 países, han informado desde Fycma a través de un comunicado.

Estos han sido algunos de los temas relevantes que se han adelantado en la última reunión del comité organizador antes de la celebración del evento, que ha tenido lugar este jueves de manera telemática con la presencia de más de 170 agentes destacados de los distintos sectores conforman el ecosistema de innovación español.

El acto ha contado con las intervenciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo; la directora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento y directora gerente de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Teresa Serrano; el presidente del comité organizador, Felipe Romera; el vicepresidente de dicho comité de Transfiere y presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; y la directora del foro, Yolanda de Aguilar, entre otros.

Han indicado que tras la buena acogida en la edición anterior, Transfiere 2022 ha puesto en marcha una segunda convocatoria de su Call for Startups, que se ha cerrado con la participación de 21 candidatos de los que tres corresponden a inscripciones de ámbito internacional.

Se trata de una iniciativa coordinada por la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN). En ella, diez 'startups' finalistas con proyectos en materia de 'deep tech' tendrán la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales expertos en el sector, facilitando así el acceso a la financiación de proyectos innovadores que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo.

Además, está undécima edición abordará el papel de los clústeres como agentes clave para una Europa verde, digital y resiliente a través de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústeres, Fenaeic y la European Clusters Alliance. Por su parte, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo, Eurada participará en el panel sobre modelos de colaboración de innovación abierta entre universidad y empresa.

En la misma dimensión internacional, el 'Boosting zone', impulsado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), incorporará contenidos orientados a facilitar el acceso a la financiación internacional para PYMES innovadoras en el ámbito del EIC Accelerator, así como para los sectores del big science y espacio, y para proyectos empresariales internacionales de cooperación tecnológica.

El foro vuelve en 2022 en su fecha habitual como principal encuentro de I+D+i del sur de Europa para compartir conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa. De esta forma, el foro, que ha reunido hasta el momento a más de 30.000 profesionales, pondrá en común las principales iniciativas que se están llevando a cabo en materia de transferencia e investigación a nivel internacional.

Como cada año en Málaga, Transfiere se convierte en una cita ineludible para los agentes del ecosistema de innovación donde establecer contacto con potenciales socios, establecer alianzas estratégicas y sinergias, así como dar a conocer nuevos productos, servicios y proyectos disruptivos.

Así, el foro incorporará espacios para el networking, el lanzamiento de retos tecnológicos y la presentación de prototipos, impulsando además las oportunidades para la internacionalización y financiación, y las convocatorias específicas para el emprendimiento y la inversión.

Del mismo modo, contará con un amplio programa de paneles temáticos y conferencias en las que expertos de primer nivel y de diferentes sectores abordarán aspectos como el impacto de la inteligencia artificial, la transformación digital e industria 4.0, la innovación en la administración pública, el liderazgo femenino en el ámbito de la ciencia y la tecnología, la inversión e innovación abierta, el Estado del Arte de la Investigación Española o la compra pública de innovación, entre otros.

Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación; y cuenta con la dirección ejecutiva del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.