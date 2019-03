Pedro Sánchez pide evitar la abstención y apoya a Ignacio López y Daniel Pérez como candidatos en Málaga

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se dio un baño de masas anoche en Málaga. Tanto que centenares de militantes socialistas, muchos de ellos llegados en autobús desde diversos puntos, se tuvieron que quedar fuera porque no cabían en la sala del hotel en el que se celebró el mitin ante el enfado general. Pero las 600 personas que sí pudieron ver y escuchar a Sánchez en persona disfrutaron de lo lindo, al grito de “presidente” y ondeando las banderas sabedores de que las encuestas le son positivas. Se esperaba el encuentro entre Sánchez y la secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, tras la tensión por las listas pero, al menos de cara a la galería, todo fueron sonrisas y consignas de apoyo incondicional. Eso sí, Díaz comentó de pasada en varias ocasiones que piensa repetir como presidenta andaluza, lanzando un posible aviso a navegantes en su propio partido.

Sánchez dio varios mensajes a los militantes que le vitoreaban. El primero es que no se queden en casa el 28 de abril, que vayan a votar porque “se dirimen dos opciones. Una España que integre o que excluya. Que mire al futuro o mire 40 años atrás. Que quepamos todos o solo esos tres que se hicieron la foto en la Plaza de Colón. Ves las encuestas y dicen que ganamos pero no podemos relajarnos. La participación es futuro y la abstención es involución. Hay que dar una gran lección a los del bloque de la involución y votar futuro”. Sánchez recordó que, pese a ganar en Andalucía, el PSOE no pudo gobernar, por lo que reiteró que “es importante ganar bien para gobernar y el único partido que ofrece estabilidad, justicia social y mirar al futuro es el PSOE”.

“España necesita estabilidad para hacer realidad todas las transformaciones que estamos haciendo, la España feminista, la ecologista, la del bienestar de los jubilados y el único proyecto político que garantiza esa estabilidad es el PSOE. Si hay urnas vacías habrá involución, pero si hay urnas llenas…”, añadió el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

Las perspectivas de Vox tampoco pasaron desapercibidas e incluso Sánchez afirmó que “me ha causado cierto temor lo que ha pasado en Andalucía, con las listas negras y las cosas que dicen”. Sánchez precisó que “la ultraderecha de nueva no tiene nada, sino que antes votaban al PP y ahora a Vox y lo que pasa es que nosotros estamos demostrando que otra España es posible y eso le molesta a la derecha, ya que hemos hecho en diez meses más política social que el PP en siete años”.

El secretario general del PSOE y candidato a la reelección presidencial dijo que la derecha tiene “más testosterona que neurona” y recordó que, entre otros proyectos, han aprobado medidas contra el cambio climático que supondrían una inversión pública y privada de 200.000 millones de euros hasta 2030 y la creación de unos 350.000 empleos. También dijo que, de llegar al gobierno, el PSOE aprobará una nueva ley educativa y fomentará la Formación Profesional para reducir la tasa de abandono escolar y de desempleo juvenil.

La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, aseguró que “vamos a pelear con Pedro con todas nuestras fuerzas, desde el sur y por España”. Díaz, que se equivocó hasta en dos ocasiones con las fechas electorales, subrayó que “a la extrema derecha la vamos a parar y le vamos a decir que no los queremos”. De paso, la ex presidenta de la Junta de Andalucía acusó al nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno de ser “mentiroso” y dijo que “nos han calumniado y difamado”. “Decían que Andalucía era el despilfarro pero esta noche [por ayer] se van a comer todos los consejeros marisco previo al consejo de gobierno”, resaltó .

“Málaga no te va a fallar Pedro. Tenemos una espinita clavada del 2 de diciembre y nos la vamos a quitar para ayudar a Pedro a ser presidente porque esta candidatura representa el compromiso y estamos ante la derecha más egoísta, más rancia, xenófoba, machista y antigua”, insistió Díaz, quien reiteró que en estos dos meses la derecha “solo ha enseñado la patita”, pero estamos ante una extrema derecha “sin complejos y sin escrúpulos que no deja títere con cabeza y a la que le resbala que haya niños muriendo en el Mediterráneo”.

El acto sirvió de presentación para Ignacio López, candidato número uno por Málaga del PSOE, quien señaló que “hay que elegir entre dos modelos de país y de sociedad ya que mientras el PP recortaba derechos Sánchez aumentaba el salario mínimo a 900 euros”. López dijo que “el patriotismo no se mide con los metros de bandera que uno se ata al cuello sino en la cantidad y calidad de los servicios públicos que se mejoran”. Daniel Pérez, candidato a la alcaldía de Málaga, fue también apoyado por Sánchez. “Pedro, me tienes que ayudar en Málaga con el cambio que suma y te pido que cuando sea alcalde me ayudes a mejorar la conexión al PTA y a soterrar las vías del tren en el puerto”, señaló.