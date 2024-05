Sindicatos califican de "ridícula" la contratación de verano que prevé el SAS

Todos los años, la misma la misma polémica. La Consejería de Salud anuncia las contrataciones para cubrir a los profesionales que se van de vacaciones sin concretar datos ni por provincias, ni por centros y los sindicatos estiman “insuficiente” la cobertura porque recuerdan que Málaga, al ser costera, no sólo debe atender la demanda habitual sino también las urgencias que presenten los miles de turistas que llegan. Estas organizaciones advierten que al faltar personal se repetirán los cierres de plantas, quirófanos y consultas en los hospitales, así como de la mayoría de los centros de salud por la tarde. Y también pronostican mayores demoras a la hora de ser atendido.

La consejera, Catalina García, avanzó el pasado miércoles que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé contratar a unos 10.000 profesionales de todas las categorías a nivel autonómico. No precisó si todos a tiempo completo, ni cuántos por provincia, ni por categoría.

Pero los sindicatos hacen sus estimaciones. Recuerdan que el SAS tiene unos 120.000 trabajadores a nivel regional de todas las categorías y que cada mes de verano se van de vacaciones unos 30.000 –porque algunos toman su descanso anual fuera del periodo estival–. Por lo tanto, los sindicatos apuntan que los 10.000 contratos mensuales anunciados entre julio y septiembre supondrían sólo la cobertura de un tercio de la plantilla de vacaciones. Pero van más allá, al concretar que ya hay unos 7.000 eventuales que cubren puestos estructurales y que vencen a finales de mes. De modo que –según sus cálculos–, de los 10.000 contratos anunciados, en realidad solo unos 3.000 son los de verano. “Si se van 30.000 de vacaciones y para sustituirlos realmente se contratan 3.000, es sólo el 10%, una proporción ridícula”, opina el secretario provincial de Sanidad de CCOO, Juan Carlos Navas.

UGT también concluye que apenas se sustituirá en torno al 10% de la plantilla que tome su descanso anual. “Volverá a repetirse lo de todos los veranos; cierre de camas, de plantas, de quirófanos y de centros de salud por las tardes”, resume la secretaria provincial de este sindicato, Carmen Gaona.

Por su parte, Navas reprocha a la Consejería que mediante una nota, el miércoles pasado, avanzara la contratación de unos 10.000 profesionales de media al mes entre julio y septiembre, cuando el día anterior en la Mesa Sectorial no se facilitó esa información a los sindicatos.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, cree respecto a esta categoría, que “este verano será peor porque no tenemos el banquillo de los residentes para contratar”. Los MIRhabitualmente terminan en mayo. Así que los que acaban la especialidad, suelen ser contratados para solventar el verano. Pero debido a la pandemia, se produjeron retrasos y este año acabarán en septiembre. Además, Martín pone un ejemplo para advertir del déficit que se genera todos los veranos: “Si donde hay siete médicos, se van dos de vacaciones y se pone 1, eso no es un refuerzo. Refuerzo es cuando se aumenta sobre lo habitual”. Así que, resume, cuando unos se toman su descanso anual, “los que se quedan acaban machacados”.

Insiste además en un argumento en el que coinciden los otros representantes sindicales: Málaga en verano, por ser un importante destino turístico, suma a su propia demanda asistencial, la de los viajeros que están de paso y sufren alguna urgencia. Por eso, aclara que el periodo estival para los sanitarios puede ser más tranquilo en Córdoba, que merma en población, pero no en Málaga, que suma la presión asistencial de las urgencias de los turistas.

El secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez, apuntaba que aún no saben si se renovarán los contratos que acaban a fin de mes, así que mucho menos, la cobertura estival. “Además, el SAS nunca suele provincializar los datos del Plan de Verano para que no saquemos conclusiones ni podamos rebatir”, criticaba. Decía que se esa forma, “si no encuentras dónde están los 10.000, te tienes que creer que los han hecho en Huelva o en otras provincias”.

Por su parte, la Consejería de Salud avanza que las contrataciones para junio se harán en esta segunda quincena de mayo y las de los tres meses estivales, en los primeros diez días del próximo mes. Durante una comparecencia en el Parlamento, la consejera informó que aún se está trabajando en el Plan de Verano. Pero adelantó que, como otros años, se pasarán “algunas agendas de jornada de tarde a la mañana para adecuarse así al descenso de la demanda” de citas vespertinas. En Atención Primaria, ello supone el cierre de la mayoría de los centros de salud a partir de las 15:00; una medida que el PP cuestionó con dureza cuando estaba en la oposición de la Junta de Andalucía, pero que mantuvo tras su llegada al gobierno autonómico. La Consejería aseguró que mantendrá los programas de salud y la atención domiciliaria. También, que contratará “personal de refuerzo” según la demanda previa y siempre en función de la disponibilidad en la bolsa de empleo. “Se reforzarán servicios de urgencia de Atención Primaria, tanto fijo como equipos móviles, especialmente en aquellos centros con aumento de actividad en este periodo”, dijo la consejera. En Málaga, los de las zonas costeras.

En referencia al déficit de facultativos, García aprovechó para arremeter contra “los anteriores gobiernos de Andalucía” que “no tuvieron un mínimo de previsión ante la jubilación de un alto número de médicos”. Dijo que “no se hizo nada”. También criticó al Gobierno central respecto a la necesidad de aumentar las plazas MIR. En este sentido, lamentó que “hayan pasado seis ministros por la cartera de Sanidad desde 2018 sin que hayan hecho nada al respecto a pesar de las reiteradas peticiones de las comunidades autónomas”.