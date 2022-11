El plan de infraestructuras de la Junta pasa de puntillas por los principales proyectos de Málaga

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) en el que el Gobierno andaluz marca su estrategia en materia de movilidad hasta el año 2030 pasa de puntillas por los grandes proyectos pendientes en Málaga. En sus más de trescientas páginas el documento hace un análisis de la situación actual y plantea una serie de necesidades que en el caso de la provincia son viejas, y para las que este nuevo plan tampoco detalla una financiación concreta.

El presupuesto global del plan son 7.500 millones de euros para el desarrollo de un conjunto de actuaciones en la comunidad autónoma, con un plazo de ejecución hasta el año 2030. La previsión es que un 40% sea aportado por la Junta, mientras que el 60% restante se fía al Estado y a fondos europeos. Se trata de una inversión muy superior a la que había en planes anteriores y se hace una apuesta importante por la conservación destinando 1.000 millones de euros a actuaciones en la red de carreteras.

Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, y miembro del comité de expertos nombrado por la Junta de Andalucía para la revisión de dicho plan de infraestructuras, considera que desde una perspectiva malagueña el plan tiene "poco nuevo" y que el importe económico que iría a la provincia es "insuficiente para las necesidades que aún tenemos en Málaga y que deberían ponerse en marcha". "Si se ven las cosas que se llevan el grueso del presupuesto, Málaga se queda fuera", lamenta.

Tomando como referencia el presupuesto total, la primera lectura que cabe hacer es que se le da prioridad al impulso del Metro, destinando 3.000 millones de euros a los de Sevilla, Málaga y Granada. De estos, al de Sevilla irían unos 2.700 millones, mientras que en el caso de Málaga, para la ampliación de la línea 2 en soterrado hasta el Hospital Civil se reservan unos 130 millones de euros; otros 130 serían para el suburbano de Granada.

Pero más allá de la ampliación al Civil el documento no señala nada al respecto de una futura prolongación hacia otras zonas de la ciudad. "Ni se pinta ni se plantea ni se analiza siquiera la posibilidad de que haya una línea de metro que en su día teníamos prevista a El Palo, con lo cual para nosotros como malagueños no nos puede parecer correcto ni suficiente", apunta Aragón. Tampoco se habla de llevarlo hasta el Parque Tecnológico, para el que solo se plantea la mejora de los accesos ya puesta en marcha, una solución poco ambiciosa a ojos de Aragón.

El tren litoral de Málaga

Pero el gran ausente del plan de infraestructuras del Gobierno andaluz vuelve a ser el tren litoral, el gran olvidado por todas las administraciones año tras año, más de dos décadas después de que se empezase a hablar de él. Hay que recordar que los primeros compromisos asumidos al respecto son del año 2000, cuando poco antes de unas elecciones el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, prometió la construcción de un ferrocarril que uniera toda la Costa del Sol desde Nerja a Manilva. Más de veinte años después el tren litoral sigue siendo una ilusión que no ha pasado de anuncios y estudios de necesidad. Ningún gobierno de ningún color político ha hecho una apuesta firme por despejar su futuro.

Ahora, en este nuevo plan de infraestructuras la Junta lo ignora por completo, según explica la secretaria general de los constructores malagueños, porque entiende que el tren litoral no es de su competencia, sino que corresponde al Gobierno central hacerlo, enterrando otra vez el acuerdo firmado entre ambas administraciones en 2011 por el que se dividirían los tramos a ejecutar: el Estado se haría cargo de Málaga-Fuengirola y la Junta de Fuengirola-Estepona.

En cualquier caso, al margen de la discusión sobre quién tiene las competencias, Aragón considera que si se trataba de elaborar un plan de necesidades de infraestructuras, el documento debería haber dado un paso más y hacer un análisis global de lo que hace falta en esta materia, independientemente de quien lo tenga que invertir el dinero. "Lógicamente, luego la Junta solo tendría que entrar a financiar lo que le corresponda, pero teniendo una visión global puedes también buscar colaboración para el resto o exigir a las demás administraciones que se pongan las pilas", señala.

Ampliación del Cercanías a Marbella

Sobre el Cercanías de Málaga, se detectan necesidades en la red "para dar servicio a equipamientos con una alta demanda de movilidad", como es el caso del PTA y la prolongación de la línea entre Málaga y Fuengirola hasta Marbella/Estepona.

El documento va más allá al afirmar que la línea del Cercanías de Málaga está "muy saturada" y destaca que en los últimos años se ha consolidado como el cuarto de España en número de viajeros (11,46 millones de usuarios en 2018) y reconoce que "la infraestructura existente presenta limitaciones que impiden un mejor servicio e incrementar su capacidad". Sin embargo, en las líneas específicas con financiación concreta no parece estar contemplada partida para su ampliación. "Se planea una necesidad, pero no se la dota de medios con lo cual es como si no se dijera nada", critica Aragón.

En cuanto a las carreteras, además de los accesos al PTA, el plan menciona el vial distribuidor oeste de Málaga y la autovía a Ronda, sin precisar mucho al respecto. Asimismo, contempla actuaciones de mejora en el trazado de la A-404 en los accesos a Alhaurín el Grande y una vía ciclista entre la A-7052 y la A-7057 en Cártama.

Por último, el PITMA pretende impulsar el desarrollo de red logística de Andalucía, algo que en la provincia contempla la ampliación del Área Logística de Málaga en Buenavista. El documento señala que "el sector de Trévenez, en el actual CTM de Málaga, se encuentra ocupado al 100%" y que existe en el entorno del área metropolitana de Málaga "una fuerte demanda de suelo logístico que no puede ser atendida, lo que está limitando las oportunidades de crecimiento del sector en este nodo". Por ello, se plantea impulsar el desarrollo de la ampliación de este Área Logística en los terrenos de Buenavista, con una superficie aproximada de 35 hectáreas.