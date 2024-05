La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga rechaza el pacto migratorio de la Unión Europea

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga rechaza el pacto migratorio aprobado el a mediados de abril por el Parlamento Europeo. La organización, que agrupa a una veintena de asociaciones, sostiene que este acuerdo es "un paso atrás" en las políticas migratorias comunitarias. El 10 del mes pasado, el Parlamento su visto bueno final al Pacto de Asilo y Migración que sentará las bases de la política común ante las llegadas de inmigrantes irregulares, estimados en más de 286.000 el año pasado según la ONU.

La nueva normativa es un compendio de reglamentos para legislar a nivel comunitario todos los pasos del proceso migratorio, desde la llegada del migrante y hasta la decisión de acogerlo o rechazarlo. Según destacan desde la Plataforma malagueña, el pacto ha costado casi una década de debate y tres años de negociaciones, desde que la Unión Europea (UE) tomó conciencia de la necesidad de normas comunes tras la crisis de refugiados de la guerra de Siria en 2015.

"El precio del acuerdo es un endurecimiento de Europa como lugar de refugio que choca con el relato humanista que la Unión hace de sí misma. El resultado, aprobado por una ajustada mayoría, es un ejercicio de tacticismo que nos ha dejado insatisfechos", señala la Plataforma.

Esta organización recuerda que el Pacto obliga a todos los estados miembros a contribuir, "lo cual parece un avance", pero se establece la salvaguarda de que un país puede negarse a acoger su cuota con el pago de 20.000 euros por persona. "Es decir, que puede comprar su insolidaridad", resalta el comunicado de la organización malagueña.

"También se endurecen las condiciones de asilo con límites comunes para el estudio y decisión de las peticiones y la repatriación rápida de quienes no acrediten los criterios para ser acogidos", señala el posicionamiento de la Plataforma. Por ello, concluye que "es un pacto malo porque apuesta por políticas fracasadas y reduce las posibilidades de asilo".

Su presidente, Luis Pernía, opina que sirve para "abrir la veda de la caza al negro" y recuerda la ingente cantidad de millones de euros de la UE para que países de Asia y África "detengan" a los migrantes en su camino hacia Europa. Unas políticas que, estima, sólo contribuirán a que busquen rutas "cada vez más difíciles y peligrosas y que se ahoguen cada vez más personas en el Mediterráneo y el Atlántico".

La Plataforma sostiene en el comunicado en el que fija su posicionamiento hacia el Pacto que "ordenar la inmigración no es sinónimo de reprimir a los que vienen a Europa buscando protección, sino acogerlos de manera ordenada y digna". Añade que "la nueva política común no hace nada por resolver los problemas de fondo que originan la migración, ni contribuye a evitar que el Mediterráneo se convierta en una fosa común con 3.000 muertos el año pasado intentando llegar". La organización malagueña insiste en que "ante una Europa fortificada, los inmigrantes encontrarán nuevas rutas, más peligrosas, pero no dejarán de venir porque el papel de un vergonzoso pacto diga que no pueden".