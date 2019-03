El Pleno exige al alcalde que retire a Porras las competencias como concejala de Limasa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, con los votos a favor de todos los grupos de la oposición, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, la retirada a la concejala Teresa Porras de las delegaciones que tiene encomendadas como responsable de Limasa, al tiempo que reclama el cese del gerente de la sociedad mixta, Rafael Arjona, tras la polémica generada por el supuesto compromiso de mantener los puestos hereditarios en una futura empresa cien por cien pública de existir un pacto "de silencio" por parte de la plantilla.

El asunto ha sido tratado en la sesión tras la presentación de una moción urgente del PSOE, grupo que se ha avenido a modificar parcialmente uno de los puntos del acuerdo propuesto ante la petición de Ciudadanos. Si inicialmente se demandaba a De la Torre la destitución de Porras, finalmente se ha rebajado la exigencia a la retirada de sus delegaciones como edil responsable del área.

"El culpable de los problemas con Limasa siempre ha sido De la Torre que no ha sabido buscar soluciones", ha expuesto el viceportavoz del grupo naranja, Alejandro Carballo, quien ha defendido que se le retiren las competencias ejecutivas a Porras. "Es muy grave lo ocurrido y debe haber alguna decisión", ha insistido.

La reacción de Porras ha sido contundente, asegurando que la actitud mostrada por los grupos de la oposición "es de vergüenza". "Vergüenza me da a mí y a todos los malagueños por todas sus artimañas y mentiras, que llevan mintiendo desde hace un mes", ha enfatizado la edil, quien ha pregunto a los ediles de la oposición si alguno ha escuchado en su integridad las dos horas de grabación de la reunión de Arjona con los trabajadores. Para la edil de Limasa, "se ha sacado de contexto una frase dentro de una grabación de dos horas; se obvia toda la verdad". "Sigan por este camino que los ciudadanos saben lo que está pasando en el Ayuntamiento", ha apostillado.

Daniel Pérez (portavoz PSOE) "Tiene un gobierno corrompido; haga dimitir a sus concejales"

En el marco del debate de la moción ha sido contundente el cambio de impresiones entre el alcalde y el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, quien ha acusado a Porras de "otro chanchullo; ha confundido el Ayuntamiento con su chiringuito". "Señor De la Torre sea fuerte, tiene un gobierno corrompido y no lo dice el PSOE sino el informe de la Fiscalía; haga dimitir a sus concejales", ha llegada a aseverar en relación con el caso Villas del Arenal.

Francisco de la Torre (alcalde de Málaga) "Son palabras para denunciarle y hacerle dimitir; si le denunciamos puede ser usted investigado; aquí no hay ninguna corrupción"

Ante la afirmación, la reacción del alcalde. "Está absolutamente fuera de lugar, es absolutamente teatral; debe ir a una escuela de teatro mejor y más convincente, con un guión mejor construido". "Le puedo decir que usted es un trilero y no se lo he dicho", le ha contestado Pérez, lo que ha motivado una nueva contestación de De la Torre: "Ha dicho que es un gobierno corrompido; son palabras para denunciarle y hacerle dimitir; que si le denunciamos puede ser usted investigado, porque aquí no hay ninguna corrupción".

En esta línea, incluso ha recordado el caso de Manuel Marmolejo, que dimitió como concejal tras demostrarse que como edil de distrito había contratado obras con una empresa de su cuñado. "Hubo un concejal que no fue investigado sino que me constaba que ayudaba a una empresa de un familiar suyo y tuvo que irse", ha dicho.