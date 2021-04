La Policía Local de Málaga interviene con éxito en el 91% de las mediaciones realizadas

El Subgrupo de Mediación Policial (SMP) de la Policía Local de Málaga ha actuado a lo largo del pasado año 2020 en un total de 160 casos, de los que ha llegado a mediar en 67 de ellos, con una solución positiva o satisfactoria del conflicto para ambas partes en 61 de los casos, lo que supone un 91 por ciento de las mediaciones realizadas, mientras que en seis de ellas el resultado fue negativo, un nueve por ciento.

De total de casos, 65 estuvieron motivados por ruidos en viviendas, 42 por otros conflictos vecinales o de convivencia, 19 por anomalías en instalaciones y viviendas, 16 relacionados con la tenencia de animales domésticos, cinco por utilización de espacios públicos y privados, tres por conflictos motivados por poda de árboles y diez por otras cuestiones, según han precisado desde la Policía Local en un comunicado.

A pesar de que el pasado año 2020 ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, el descenso de solicitudes de mediación policial con respecto a años anteriores no ha sido muy acentuado, registrándose un total de 160, de las que 30 no cumplían los requisitos que exige el protocolo (19% del total), es decir, no procedía llevar a cabo una mediación por encontrarse ya en curso un procedimiento judicial o existir denuncia previa interpuesta (15), tener los hechos apariencia de delito (cinco) o ser competencia de otra área u organismo (diez).

De las 130 solicitudes de mediación admitidas a trámite (81% del total), en 63 de ellas, tras recabar la información complementaria precisa y realizar las gestiones y averiguaciones pertinentes, no fue posible el proceso de mediación por diferentes causas.

En 28 de los casos el conflicto o problema planteado se había resuelto por sí mismo o había desaparecido en el tiempo transcurrido entre la solicitud y la intervención policial; en 24 una de las partes implicadas, o ambas, tras la información que el mediador proporcionó sobre el proceso lo rechazó libremente como método de solución del conflicto; en siete una de las partes no reunía los requisitos para mediar por existir algún tipo de circunstancia personal que hacía que la persona careciera de capacidad o compromiso para hacerlo y, por último, en cuatro casos no fue posible identificar a una de las partes en conflicto.

Por tanto, de las 130 solicitudes de Mediación que sí reunían los requisitos, se ha llegado a mediar en 67 de ellas, algo más de la mitad (51,54%), con un 91% de resultado satisfactorio (61 casos), frente a un nueve por ciento negativo (seis casos).

Mediación de la Policía Local por distritos

El distrito centro ha sido en el que más se han requerido los servicios del Subgrupo de Mediación Policial (51), con más del doble de demandas que el siguiente, el distrito Carretera de Cádiz (23). Estos junto a Bailén-Miraflores (21) y Cruz de Humilladero (16), son los cuatro distritos, al igual que en el año 2019, que más solicitan los servicios de mediación policial (70% del total de solicitudes), si bien también son los más poblados de la ciudad.

En el resto de distritos, en líneas generales se ha observado una bajada de requerimientos con respecto a 2019, oscilando entre las nueve solicitudes de los distritos Este y Ciudad Jardín y las cinco solicitudes tramitadas por los vecinos del distrito de Campanillas.

Como complemento de la mediación o actuación policial, se han realizado a lo largo de 2020 un total de 13 informes dirigidos a diferentes áreas municipales u organismos, siendo la mayor parte remitidos a los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.